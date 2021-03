12:00

Sice by padesátka z nich přišla o místo mezi vyvolenými, a tudíž i solidní gáži, ale zvýšila by se kvalita. A tak by hned třetina extraligových hokejistů nejvyšší soutěž zúžila o dva mančafty a pár jedinců by dokonce škrtalo o čtyři. I to vyplývá z unikátního průzkumu, který MF DNES a server iDNES.cz udělaly mezi hráči. Odpovědělo jich celkem 245 ze všech 14 klubů, což představuje zhruba 80procentní účast. Tudíž jsou výsledkem velmi reprezentativní data.