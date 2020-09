Liberečtí Tygři jdou do boje, na úvod extraligy hostí Pardubice

Vítězové základní části loňského ročníku, který skončil předčasně kvůli koronaviru, budou mít znovu nejvyšší ambice.

Změny v kádru Přišli: Kváča (brankář; Třinec), Pavelka (brankář; Plzeň), Rosandič (obránce; Mountfield HK), Štibingr (obránce; Madison Capitols/USHL), Filippi (útočník; Magnitogorsk/KHL), Gríger (útočník; Karlovy Vary), Rachůnek (útočník; Karlovy Vary). Odešli: Marek Schwarz (brankář; Mladá Boleslav), Dominik Hrachovina (brankář; Tappara Tampere/Fin.), Justin Peters (brankář), Roman Graborenko (obránce; Nižněkamsk/KHL), Oldrich Kotvan (obránce; Karlovy Vary), Libor Hudáček (útočník; Nižněkamsk/KHL), Lukáš Krenželok (útočník; Vítkovice), Rostislav Marosz (útočník; Kladno, nyní hostování Vítkovice Ridera), Jan Ordoš (útočník; Oskarshamn/Švéd.).

„Mužstvo kvalitu má a věřím, že ji během sezony budeme dokazovat,“ uvedl Augusta. „Máme za sebou zvláštní přípravu, jinou než v předešlých letech. I díky poháru. Od začátku bylo více zápasů, ve kterých se o něco hraje. Pak to bylo jiné kvůli karanténě. Myslím si ale, že jsme přípravou prošli takovým způsobem, že jsme připraveni na start extraligy.“



Liberečtí v přípravě odehráli osm zápasů, všechny byly součástí Generali Česká Cupu. Podařilo se jim postoupit ze základní skupiny, ve čtvrtfinále vyřadili Spartu, ale proti Pardubicím nemohli kvůli karanténě nastoupit.

„Je těžké říct, zda je lepší karanténa na začátku nebo na konci přípravy. Samozřejmě, že je to deset dní výpadku. Zdraví hráči trénovali doma podle individuálních plánů, ale byli jsme deset dní bez ledu. Uvidíme, jak na tom budeme, ale jsem přesvědčený, že to bude dobré,“ uvedl padesátiletý kouč, jenž v Liberci působí od roku 2018. V úvodní sezoně byl ale asistentem Filipa Pešána.

Letos v srpnu se Augusta stal i sportovním ředitelem Bílých Tygrů. Je tím pádem zodpovědný za kompletní chod a složení extraligového týmu i prvoligové farmy v Benátkách nad Jizerou. V létě se proto výrazněji podílel i na tvorbě hlavního mužstva.

Liberec opustilo několik opor v čele s brankářem Dominikem Hrachovinou, nejproduktivnějším hráčem Liborem Hudáčkem nebo Lukášem Krenželokem. Na jejich místa přišli gólmani Petr Kváča a Jaroslav Pavelka, útočníci Tomáš Rachůnek, Dávid Gríger nebo navrátilec z KHL Tomáš Filippi. „Přivedli jsme hráče, které jsme chtěli, které jsme sledovali, a doplnili jsme mužstvo tak, jak jsme si představovali. Jak to dopadlo, to si můžeme říct až po sezoně, ale myslím si, že v tomto směru se nám to podařilo,“ řekl Augusta.

Hodně si na severu Čech slibují od sehrané dvojice Rachůnek - Gríger, které se dařilo v Karlových Varech. „Na jejich sehranost budeme sázet, ale na druhou stranu jsou v novém prostředí, se kterým se musí sžít. Věřím ale, že budou podávat dobré výkony jako v minulé sezoně,“ přeje si liberecký kouč.

Dávid Gríger z Liberce kouzlí u branky Sparty, startuje po něm David Vitouch.

Tygři půjdou do sezony trochu nezvykle se zcela novou brankářskou dvojicí Kváča - Pavelka, což podle Augusty nebude problém. „Každé mužstvo je na začátku sezony nové. I na pozici brankářů se nám ale podařilo přivést kvalitní kluky a věřím, že jsme tým doplnili dobře,“ uvedl Augusta.

Dodal, že klub aktuálně neuvažuje o posílení o hvězdné hráče ze zámoří, kteří začnou sezonu později. Na farmě v Benátkách ale působí například gólman Lukáš Pařík nebo útočník Kryštof Hrabík, kteří doposud hráli v juniorských soutěžích za Atlantikem.

Na startu extraligy se uvidí, jaké následky na Tygrech zanechala karanténa v úvodu září. „Přece jenom je deset dní dlouhá doba. Byli jsme zavřeni doma a dělali jsme jen lehčí cviky na malém prostoru. Když pak nastoupíte na kondiční cvičení na led, je to znát,“ podotkl útočník Michal Bulíř v rozhovoru pro klubový web. „Ale je lepší, že to přišlo v téhle době a ne v rozjeté sezoně. Uvidíme, jak to bude, nemocí si zatím v našem týmu prošlo jen pár kluků. Snad se nám to bude vyhýbat.“

Hokejový tým Liberce kvůli koronaviru dodržuje během tréninků zvláštní hygienická opatření. „Máme určené skupinky, ve kterých se chodí například do sprch, v kabině se pohybujeme v rouškách a snažíme se dodržovat rozestupy,“ popsal Bulíř. „Určitě chceme, aby sezona začala v řádném termínu a dohrála se až do konce. Budeme doufat i v to, že se na stadiony postupně dostane více a více lidí. Náš cíl je jako vždycky jednoznačně play-off, kde už se uvidí.“

Kapacita arény je kvůli opatřením proti koronaviru snížená na necelé čtyři tisíce míst, uvnitř je povinné nosit roušky.