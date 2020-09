Komplikace v přípravě na extraligu. Plzeň hlásí 28 nakažených koronavirem

„Na vyhodnocení jednoho testu se stále ještě čeká,“ doplnila tisková mluvčí plzeňského klubu Lucie Mužíková.

Co to v praxi znamená? Je prakticky jisté, že tým nesehraje semifinálovou sérii pohárového Generali Česká Cupu proti Třinci. Úvodní duel se měl konat v pondělí na plzeňském zimním stadionu, odveta příští týden na ledě Ocelářů. „Když bude tým v karanténě, nehrála by se ani odveta,“ konstatoval už v pondělí ředitel soutěže Josef Řezníček.

A že Plzeň čeká karanténa, je evidentní. Zda a kolik členů kádru bude případně moci ve speciálním režimu pokračovat v tréninku, v tuto chvíli jasné není.

Jak se onemocnění do Plzně dostalo, se dá zřejmě vystopovat z dění na konci minulého měsíce. Ve čtvrtek 20. srpna se Škoda v základní skupině poháru střetla doma s Českými Budějovicemi. Pozitivně testovaný hráč Motoru sice do tohoto utkání nezasáhl, ale posléze jihočeský klub potvrdil 28 nakažených.

Tedy stejné číslo, jaké nyní evidují Západočeši.

A tím trable na české hokejové mapě nekončí. V pondělí večer byl zrušen i druhý semifinálový duel letního poháru mezi Libercem a Pardubicemi kvůli potvrzené nákaze u tří hráčů Bílých Tygrů.

První kolo extraligy je na programu v pátek 18. září, ale už o den dříve se má uskutečnit předehrávka mezi Českými Budějovicemi a Hradcem Králové.