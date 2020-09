Největší zabiják není ta nemoc, ale stres, dumá liberecký brankář Kváča

V brankovišti Bílých Tygrů se v létě odehrála revoluce. Dominik Hrachovina, který tým vloni držel při tažení k vítězství v základní části soutěže, odešel do Finska, pod Ještědem skončili i Justin Peters a Marek Schwarz. Místo nich ambiciózní klub angažoval Jaroslava Pavelku a Petra Kváču. Ten odchytal v přípravě šest z osmi pohárových utkání, v nichž dvakrát udržel čisté konto.

„Na start extraligy se moc těším. Musím říct, že jsem šťastný, když vidím, jak jeden druhého podporujeme na tréninku. To mě žene pořád dál, abych na sobě makal co nejvíc,“ říká třiadvacetiletý gólman, kterého v roce 2017 draftovalo Colorado.

Do extraligy Kváča poprvé nahlédl před necelými třemi lety v dresu Sparty, zlomová však pro něj byla až loňská sezona, kdy se po problémech Patrika Bartošáka stal nečekanou jedničkou v Třinci. Nakonec odchytal tři desítky zápasů s úspěšností zákroků přes 92 procent a následně kývl na nabídku z Liberce. Prakticky celou suchou přípravu strávil se svým kondičním koučem v Českých Budějovicích, s týmem Liberce pak naskočil na led.

„Abych nic nepodcenil, dopředu jsem si tady sehnal byt, takže jsem se mohl hned přestěhovat,“ řekl rodák z Brandýsa nad Labem, který s hokejem začínal v Benátkách nad Jizerou, kde má Liberec farmu.

V přípravě se mu dařilo a ukázal, že by v něm Liberec mohl mít v další sezoně jistotu. „Je to obrovský bojovník, nevypustí ani jeden kotouč, spolupráce s ním je skvělá,“ pochválil ho trenér libereckých brankářů Martin Láska. „Při výběru nových hráčů rozhoduje charakter, to je na prvním místě. Dále hledíme na věk a na to, jak můžeme jednotlivé brankáře rozvíjet a posunout je na hranici maximální výkonnosti,“ dodal Láska.

Příchod talentovaného brankáře do Liberce se odehrál v kulisách koronavirové pandemie. Kvůli ní byla předčasně ukončena minulá sezona a i ta nová, která je na startu, není zdaleka bez otazníků. Petr Kváča má na věc vlastní názor a nezdráhá se ho říct. „Je to zlá doba, člověk si určitě musí dávat pozor. Dělá se z toho ale až moc velké haló,“ míní brankář.

„Největší zabiják podle mě není ta nemoc, ale stres, že ji člověk dostane na každém rohu. Člověk musí chodit mezi lidi, je to sociální tvor. Když bude zavřený doma a pak vyjde ven, skolí ho i rýma. Ať se nastaví nějaká pravidla, která budou všichni dodržovat, a ne, že se to každý týden bude měnit.“

Přípravu Tygrů na novou sezonu narušila karanténa, do které tým musel začátkem září. Nováček v liberecké brance Petr Kváča se na nucené tréninkové pauze snažil najít i něco pozitivního. „Sice jsme neměli kontakt s ledem a fyzická příprava taky utrpěla, ale na druhé straně jsme si od hokeje mentálně odpočinuli. Bylo to vidět na prvních trénincích po karanténě, všichni do nich šli s o to větší chutí a ještě víc teď řešíme všechno kolem hokeje a těšíme se na sezonu,“ říká Kváča.

Kvůli karanténě se hokejisté Liberce nemohli poprat o vítězství v Generali Česká Cupu, v němž postoupili do semifinále. „Je to škoda, ale nic s tím nenaděláme. A hlavní je stejně extraligová sezona,“ konstatuje Kváča smířeně. „Letní pohár jsem bral jako super přípravu, protože zápasy rychle navazovaly na sebe. Mohli jsme si nacvičit signály a vyzkoušet si i těžké momenty na ledě. To se nám bude hodit.“