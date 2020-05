Kváča se chtěl posunout výš. Půjde v Liberci ve Willových stopách?

Ján Lašák, Roman Will, Dominik Hrachovina. Brankářská laťka je v Liberci dlouhodobě nasazená vysoko, i v tom je tajemství úspěchu Bílých Tygrů z posledních let. „Jsem si vědom, jací elitní gólmani Libercem prošli. Budu se tyto standardy také snažit splnit, abych zde mohl pokračovat co nejdéle,“ řekl Kváča klubovému webu.

„Chci být nápomocný týmu a posunout se o nějaký ten level výše. A myslím si, že tady mi k tomu dokážou úplně všichni, od prvního do posledního člověka na zimáku, pomoct. Já se zas budu snažit být pro mužstvo oporou a dopomoci mu k dosažení vytyčených cílů. Už se opravdu nemůžu dočkat, až to začne!“

Liberecké prostředí není pro Kváču neznámé. Rodák z Brandýsa nad Labem totiž začínal s hokejem v Benátkách nad Jizerou, kde má Liberec farmu. V sezoně 2016/17 se dokonce mihl i na střídačce Bílých Tygrů v extralize, ale do utkání nezasáhl.

Jeho dosavadní kariéra je však spojená hlavně s Českými Budějovicemi, kde prošel mládežnickými týmy až do druhé nejvyšší soutěže. Uspěl i na draftu NHL, kde si ho vybralo Colorado.

Do extraligy poprvé nahlédl v dresu Sparty a před loňskou sezonou přestoupil do Třince. Tam měl krýt záda Patriku Bartošákovi, ten však kvůli osobním problémům v klubu skončil a Kváča přebral nečekaně roli jedničky. Popasoval se s ní velice dobře, ve třiceti odchytaných utkáních základní části si držel úspěšnost zákroků nad 92 procenty. „První týden jsem byl dost v šoku. Nevěděl jsem, co se bude dít dál. Mrzí mě, co se stalo Patrikovi, na mě to tak trochu spadlo,“ vrátil se Kváča do minulé sezony v rozhovoru pro hokej.cz.

Po úspěšné sezoně mu v Třinci nabídli novou smlouvu, ale dvaadvacetiletý gólman dal přednost odchodu do Liberce. „Trochu jsem cítil, že zase chci zvednout svoji hokejovou úroveň. Tím, že už jsem v Liberci působil, tak člověk nějak ví, jak to funguje a že ho to třeba dokáže posunout,“ řekl. „Jsem rád, že se vracím k domovu, protože jsem v Benátkách začínal. Je to taková srdcová záležitost.“

V rozhodování mu napomohl i fakt, že se zná s bývalým libereckým gólmanem Romanem Willem. Ten pod Ještěd před časem také zamířil jako talent a po třech sezonách si díky skvělým výkonům vysloužil zahraniční angažmá ve Švédsku. „Určitě bych si to třeba rád někdy vyzkoušel, ale teď je pro mě hlavní Liberec a příprava na další sezonu. Co bude dál, to je ve hvězdách.“

Do přípravy s Libercem se Kváča zapojí později, nyní zatím trénuje v Budějovicích pod dohledem svého kondičního trenéra. „Neskutečná výhoda pro mě je, že je navázaný na Aleše Pařeze, kondičního kouče Bílých Tygrů. Moc si vážím, že mi toto bylo umožněno,“ říká. Stěhování do Liberce chystá po skončení letní přípravy, už si dokonce vybral bydlení.

Připravuje si také novou brankářskou masku s libereckými motivy. „Nemám rád přeplácané masky, držím se spíše jednoduchého stylu. Určitě se tam objeví tygr a Ještěd,“ prozradil.

Petr Kváča je aktuálně jediný brankář, kterého má Liberec na soupisce. Po minulé sezoně totiž v klubu skončila nejen jednička Dominik Hrachovina, ale i Justin Peters a Marek Schwarz.