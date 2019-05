Kváča odchází z Budějovic do Třince. Děkuju za krásných sedm let, řekl

Do Budějovic přišel jako teenager v dorosteneckém věku. A v této sezoně po dlouhé službě v dresu prvoligového Motoru přičichl k extralize, které se nechce vzdát.

I proto po nepovedené baráži o postup do nejvyšší soutěže odchází brankář Petr Kváča do Třince, který letos extraligu vyhrál. „Mám rád vyhrocené zápasy. Těším se, že budu hrát o titul,“ říká.

Máte za sebou čtyři roky u prvního týmu Motoru. A slušné statistiky pro jedenadvacetiletého brankáře. Která sezona byla nejlepší?

Mám dvě, které nebyly z individuálního pohledu špatné. Před třemi lety jsem začínal v Benátkách nad Jizerou a nakonec jsme hráli baráž o extraligu. Ta se celkem povedla. A pak tato, protože jsme také hráli baráž. Obě sezony byly pro mě zážitkem a odnesl jsem si z nich hodně zkušeností. Bohužel se nepovedl týmový úspěch.

V uplynulé sezoně 2018/2019 jste toho stihl hodně. Střídavý start v Litvínově, extraliga a Spengler Cup s Třincem, s Motorem základní část, play-off i baráž. Muselo být náročné vše zvládnout.

Něco podobného jsem zažil už v sezoně 2016/2017, kdy jsem byl v Benátkách, Liberci a na mistrovství světa dvacítek v Kanadě. Je pravda, že sezona je pak hodně rozlítaná. Mně to ale nevadí. Dívám se na svoji kariéru tak, že výzvy přijímám a chci se s nimi poprat. Když se na poslední sezonu podívám zpětně, jsem za ni strašně rád. Užil jsem si ji.

Petr Kváča (21 let) Mladý brankář přišel do dorostu Motoru v roce 2012 z Mladé Boleslavi. Postupně se vypracoval do sestavy A-týmu, kde poprvé naskočil v sezoně 2015/16. Baráž si vyzkoušel dvakrát. Ani jednou nebyl úspěšný. Účastník MS juniorů v sezoně 2016/17 si letos zachytal i tři duely v extralize.



Co si budete z angažmá v Motoru nejvíce pamatovat?

Co bych chtěl vypíchnout, je můj vztah s kolegou v brance Honzou Strmeněm a trenérem brankářů Standou Hrubcem. Přátelství, které jsme si mezi sebou vybudovali, je něco, na co nikdy nezapomenu. S Honzou i trenérem jsme si pořád pomáhali a vzájemně se podporovali. Makali jsme jeden pro druhého, jinde jsem takovou spolupráci ještě nezažil. I když odcházím, tak budeme pořád v kontaktu. Poděkovat chci i Danovi Svobodovi a mladším brankářům, kteří s námi byli.

V Třinci jste byl koncem roku 2018. Tušil jste, že vás bude chtít získat?

Popravdě jsem tam byl ze všeho tak udivený, že o tomhle jsem nepřemýšlel. V Třinci se hodně dbá na sebemenší detaily a užíval jsem si každý den. Když jsem se vracel do Motoru, nějaké náznaky na pokračování spolupráce jsem měl, nešlo však o nic vážného. Soustředil jsem se pouze na Motor a náš společný cíl. Když jsem se pak dozvěděl, že mě Třinec chce, byl jsem překvapený. V Motoru jsem zažil krásných sedm let, které mi hodně daly. A děkuji vedení Motoru i Třince za šance, které jsem od nich dostal.

Gólmanskou dvojici vytvoříte v Třinci s reprezentantem Patrikem Bartošákem. Nebojíte se, že se do branky moc nedostanete?

Pochopitelně jsem se setkal s různými názory. Jedna část říká, že se do branky nedostanu. Já to takhle neberu. Jsem za angažování Patrika nadšený, protože to pro mě bude velká škola. Letos jsem měl šanci trénovat se Šimonem Hrubcem a podobně jako předtím ve Spartě nebo Liberci jsem si od ostatních hodně vzal. Chci se pořád zlepšovat a Patrik bude skvělý parťák. Věřím, že jsem udělal správný krok.

Třinec má úzkou spolupráci s Frýdkem-Místkem, takže herní vytížení můžete sbírat i tam. Střídavé starty v Motoru jsou nereálné?

Je to tak, že zápasy mohu častěji chytat ve Frýdku. I to je pozitivní a dobrá zkušenost. Uvidíme až v sezoně. Střídavé starty v Motoru moc reálně nevidím kvůli velké vzdálenosti.

Přehled změn v Motoru Odešli: Jakub Doktor, Miroslav Čermák, Mitch Fillman, Zdeněk Kutlák, Petr Kváča, Cody Bradley Přišli: Vít Christov, Jan Kloz, Jan Veselý, Radek Prokeš, Miroslav Holec a Jakub Suchánek

V Budějovicích jste si zvykl na tlak na výsledky a úspěch. Od mistra první ligy jdete k mistrovi extraligy, kde tlak bude ještě mnohem větší.

Vyhrocené situace mám rád a užívám si je. Těším se, že s Třincem budu hrát o titul, a natěšený jsem i na plnou halu a místní prostředí. Třinec má top stadion v Česku. Sám jsem zvědavý, co vše další sezona přinese.

Přípravu máte zatím individuální?

Od Třince mám tréninkový plán, hlásit se tam budu na začátku června. Teď trénuji v Budějovicích s fitness trenérem, který je v kontaktu s trenérem Třince. Nejsem typ, co by seděl doma, takže i během dovolené jsem se udržoval. Už vyhlížím týmovou přípravu.

V roce 2017 jste měl draft od Colorada. Pomýšlíte stále i na zámoří?

Na kemp bych chtěl vyrazil i letos. Myslím, že na mě mají práva ještě jeden rok, takže se uvidí, co bude. Minulý rok se na mě byli podívat v Třinci i v Českých Budějovicích. Budu dělat maximum, abych je přesvědčil, že si zasloužím šanci.

Třinec se znovu zúčastní Spengler Cupu, čeká ho i Liga mistrů. Oproti zápasům v první lize je to obrovský posun. Máte osobní cíl pro novou sezonu?

Zatím ne, protože jsem s trenéry a vedením Třince ještě pořádně nemluvil. Na to je teď brzo. Hlavně se chci pořádně připravit na sezonu, protože pro mě bude důležité, abych od prvního tréninku byl maximálně užitečný. Je pravda, že s Ligou mistrů nás čeká hodně zápasů, a pokud odletím na kemp do Ameriky, tak to bude náročné. Proto chci být stoprocentně fyzicky připravený. Bude to velká změna a na zápasy se už teď strašně těším.