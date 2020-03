Liberečtí hokejisté převezmou Prezidentský pohár a vyzvou Třinec

Prezidentský pohár předá ředitel extraligy Josef Řezníček do rukou hlavních představitelů klubu: prezidenta Petra Syrovátka a generálního manažera Ctibora Jecha. Vítězi základní části náleží také finanční odměna ve výši milionu korun na podporu mládežnického hokeje.



ONLINE: LIberec vs. Třinec podrobná reportáž od 17:30

Symbolický šek převezmou zástupci nastupující generace, hráči druhé třídy a synové známých hráčů a trenérů Patrik Pešán, Denis Krenželok a Martin Láska. Následovat bude týmové focení s Prezidentským pohárem.

Když ho Liberečtí před pěti lety přebírali poprvé, jako první porušili tradici, že se na trofej nesmí sahat, aby to týmu v bojích play off nepřineslo smůlu. „Jsou to vysloveně báchorky a jen lidská pověrčivost, o čemž svědčí milion důkazů z minulosti. My jsme se jednohlasně shodli, že ho chceme zvednout a užít si to,“ prohlásil tehdejší brankář a lídr týmu Ján Lašák. „Jen se na ten pohár dívat, to by nebylo ono. Jestli pohár zvedneme, či nikoliv, to nerozhoduje o tom, jestli pak budeme lepší, nebo slabší.“

Odvážný přístup se hokejistům Liberce rozhodně nevymstil, na konci sezony Bílí Tygři poprvé a zatím naposledy zvedli nad hlavu i pohár pro mistry extraligy. Od té doby vyhráli základní část ještě třikrát a vždycky si to s pohárem na ledové ploše náležitě užili.

S Prezidentským pohárem se během dnešního zápasu s Třincem mohou potěšit i liberečtí fanoušci. Originál cenné trofeje bude vystaven na ochozu Home Credit Areny a v přestávkách mezi třetinami si ho lze prohlédnout a vyfotit se s ním.

Poslední domácí zápas hokejistů Liberce v základní části startuje v liberecké aréně už v 17.30. Bílí Tygři si vítězství v základní části zajistili už čtyři kola před koncem, v posledních dvou zápasech však polevili a prohráli - na Kometě 2:3, v Plzni 2:4.

„Pořád to jsou důležité zápasy, ale poslední dva jsme odehráli lehkovážně a nepředvádíme naši hru. Také si zkoušíme věci, co v play off fungovat nebudou a všichni to víme,“ neskrývá rozladění elitní útočník Michal Birner. „Nemám problém s tím, když nás někdo přehraje a když je lepší. Mám naopak s tím, když v pásmu propadneme a myslíme si, že to za nás někdo jiný odbrání.“ Liberec se potřebuje před závěrem soutěže naladit na play off, i proto je pro něj důležité, aby poslední zápasy zvládl. „Hned v úterý naše chyby musíme napravit. Ty dobré zvyky si naopak musíme zachovat, aby se zautomatizovaly v následujících zápasech,“ nabádá Birner.