Pardubická posila Košťálek: NHL? Uvidíme po draftu, když tak se to bude řešit

Po třech letech strávených ve Spartě, kde patřil k lídrům nejen obranných řad, by leckdo čekal, že obránce Jan Košťálek zamíří do zahraničí. Ta možnost tu i byla, šestadvacetiletý zadák však sáhl po propisce a na tři roky podepsal s Dynamem.

„Nějaké nabídky ze zahraničí jsem měl, ale nebylo tam nic, co by mě a moji rodinu vyloženě zajímalo,“ řekl Košťálek.

Není tajemstvím, že chcete do NHL. Ve smlouvě máte i klauzuli o možnosti odejít právě do zámoří, jak to vypadá tam?

Nic moc neproběhlo. V Americe se čeká, jak dopadne draft. Uvidíme potom, kdyby někdo měl zájem, tak to budeme řešit.

Ještě před letošní sezonou?

Ano.

Máte za sebou první trénink na ledě s víceméně kompletním novým týmem. Jaký byl?

Za mě super, je fajn být v novém prostředí a poznat zase něco jiného. Bylo to dobré, všechno v pohodě.

Ve Spartě jste patřil k tahounům týmu, v Dynamu by vaše role měla být víceméně obdobná. Přece jen ale tlak bude asi někde jinde než každoročně v hlavním městě. Může to být i tak, že si do Pardubic přicházíte trochu „odpočinout“?

Já tlak na Spartě nikdy nevnímal, vyrostl jsem tam a znal místní prostředí odmala, takže mi to ani nepřišlo. Výsledky se od ní samozřejmě čekají, ale ty chtějí všichni. Odpočívat do Pardubic určitě nepřicházím, jdeme hrát o co nejvyšší pozice. Žádný odpočinek to nebude.

Řešil už s vámi kouč nějakou konkrétnější pozici v týmu?

Vůbec nic. Všechno se teprve bude probírat, až se začnou hrát zápasy. Pak uvidíme.

První vás čeká už 3. srpna (proti Vítkovicím, pozn. red.), koncem měsíce pak jedete na turnaj do Švýcarska. Jak tuto přípravu vnímáte?

Vždycky je to o tom se co nejlépe nachystat na sezonu. S extraligovými týmy se vidíme pořád, takže hrát proti jiným klubům v zahraničí je příjemná změna. Není to stereotyp, jezdit jen po Česku, těším se na to.

Jak jste strávil dovolenou?

Byli jsme s rodinou na horách tady v Česku, moře jsme letos vynechali. Máme to rádi, odjet na celý týden třeba do Krkonoš a vydechnout.

Přechod zpátky do práce tedy mohl být poměrně namáhavý.

Jo, to je vždycky. Je to zase jiný pohyb, člověk si musí zvykat na nové věci.

Třeba na výstroj.

Tu neměním. (směje se) Maximálně brusle a vezmu si části výstroje, které musíme mít týmově, zbytek mám už deset let pořád stejný.

Po přestupu do Dynama jste říkal, že jste na hokej do Pardubic jezdil jako malý, zároveň jste však vyrůstal na Spartě. Jak se to přihodí?

Pocházím totiž z Kolína. S hokejem jsem začínal na Spartě a každý den jsem dojížděl do Prahy, odkud jsem pak zamířil do zahraničí. Táta se ale zná s Tomášem Pácalem (bývalý pardubický obránce, pozn. red.), který nám vždycky nechával lístky na Pardubice, takže jsme jezdili koukat na zápasy i sem.