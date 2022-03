Tři extraligová kola, pět dnů. A pět důvodů, proč vidět závěr základní části

1. Komu skončí sezona

Říká se mu Čert, roky patří k nejznámějším kotelníkům Komety. Ale před několika dny Marek Černý přes Facebook vzkázal: „Jestli se nedostanete do play off, buben roztavím!“

Krize v dlouhodobé části sedla i na jiné zavedené extraligové adresy v Liberci nebo Spartě. V Brně se s ní potýkají v nejméně vhodnou dobu. „Všichni vnímáme tíhu situace, chceme do play off a děláme pro to maximum,“ ujišťuje brněnský obránce Marek Ďaloga.

Dvanáctá Kometa tři kola před koncem drží čtyřbodový náskok na třinácté Vary - těm hrozí, že pro ně po víkendu skončí sezona.

O čtyři body víc stejně jako Kometa nasbíral Litvínov, který však na rozdíl od ní posledních pět zápasů vyhrál. Matematicky v naprostém klidu nemůže být ještě Olomouc.

2. Jágrovo (ne)loučení a čekání

Vary se musí ohlížet i za sebe. „Pořád tam je i strašák,“ kývne i útočník Jakub Flek. Energii scházejí tři body, aby v závěru definitivně odrazila dotírající Kladno.

Rytíři mohou mít po dnešku jisté, že se coby předposlední tým soutěže nevyhnou baráži, na kterou budou čekat šest(!) týdnů. Jejich soupeř vzejde z play off první ligy, která teprve ve středu uzavřela základní část.

Jaromír Jágr (v bílém) z Kladna a Matyáš Hamrlík ze Zlína

„Přijde mi to nelogické, kluby jsme na to upozorňovali,“ řekl už dřív iDNES.cz ředitel extraligy Josef Řezníček. „Předložili jsme klubům návrh s mezisoutěží, ale hromadná většina z nich byla pro pauzu.“

Kladno sice odvrátilo přímý pád, ale po podivném prostoji může extraligu stejně opustit. Proto možná nastávají dny, kdy diváci naposledy v extralize spatří Jaromíra Jágra. Kdo ví, zda si to neuvědomuje i legendární padesátník. Hrající majitel plánuje úterní domácí derniéru Kladna proti Spartě přesunout do O2 areny. Výdělek z utkání by putoval ukrajinským rodinám, které zasáhla válka.

3. Vrátí se diváci

Do největší haly v zemi už minulý týden na extraligový mač dorazilo přes devět tisíc diváků. Od úterka proticovidová opatří dovolují sportovní stadiony zaplnit úplně.

Jenže...

„Koukám na první extraligové návštěvy po uvolnění plné kapacity hal: 900, 1 027, 2 489, 2 639, 5 450,“ vyťukal na Twitter třeba mluvčí českobudějovických hokejistů Tomáš Kučera. „U nás dnes bylo o jarních prázdninách 5 487 a původně jsme byli trochu zklamaní. Už nejsme. Návrat lidí do ochozů bude těžká práce!“

Dohrávka utkání 52. kola hokejové extraligy: HC Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice. Hala se zaplnila diváky po zrušení opatření, které kvůli koronaviru dosud omezovalo počet návštěvníků na vnitřních sportovních akcích.

Je otázka, zda úbytek proti normálu způsobil diváky neoblíbený úterek, válčení na Ukrajině či neinformovanost.

Až následující období a hlavně play off napoví, zda se lidé v době covidu (ne)odnaučili chodit na stadiony.

4. Kdo se vmáčkne do čtyřky

Dřív to byla osmička. Později šestka. Od loňska si přímou místenku do čtvrtfinále zajistí už jen nejlepší extraligová čtyřka.

Hradec Králové a Třinec už nějakou dobu mají jistotu, o zbylá místa se uchází hned několik kandidátů.

V olympijských časech se rozjela Sparta, která dál šlape. Přímý postup nyní třímá i Plzeň, které však díky lichému počtu extraligových účastníků zbývají už pouze dva zápasy. Nenápadně se posouvá vzhůru budějovický Motor. Naopak šestizápasová šňůra porážek táhne dolů Pardubice.

Po čtvrtku jen zesílily dohady, že Dynamo má nastartovat bývalý reprezentační kouč Alois Hadamczik. Nedávno jeho lidské i profesní kvality v rozhovoru pro iDNES Premium oceňoval pardubický majitel Petr Dědek, který ovšem ve čtvrtek přes Twitter vyvracel: „Chci zastavit spekulace. Richard Král má naši plnou podporu. Změna trenéra není aktuální. Věříme v dobrý výsledek.“

5. Kdo získá trofej

Souboj o triumf v základní části se smrskl mezi dvojici Hradec - Třinec. Mountfield má tříbodový polštář, zápas k dobru i lepší vzájemnou bilanci s obhájci titulu. Teoreticky už po dnešním duelu s Litvínovem může získat Prezidentský pohár. „Máme to ve vlastních rukách a byla by škoda to propásnout,“ velí hradecký kapitán Radek Smoleňák.

Utkání 36. kola hokejové extraligy: Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec. Brankář Třince Marek Mazanec dostává gól. Zprava Jakub Michálek z Třince a Jakub Orsava z Hradce Králové

Mimochodem, prvenství v základní části negarantuje mistrovský pohár. Slovy filmového klasika jde o nedopatření, ke kterému dochází jednou za deset let.

K hledání šampionů je ještě daleko. Nyní se po šesti měsících musí dokončit základní část.