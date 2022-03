Jágr oslovil Spartu. Hokejisté chtějí zápasem v O2 areně pomoct Ukrajině

Myšlenka se zrodila v hlavě kladenského majitele a útočníka Jaromíra Jágra.

„Včera večer jsem dostal nápad, že by se to mohlo zorganizovat. A začal jsem to hned řešit. Ještě v jedenáct večer jsem zavolal Karlovi Pražákovi, majiteli Sparty, a Robertovi Schafferovi, šéfovi O2 areny. Oba s tímhle nápadem souhlasili, z čehož jsem měl velkou radost. Pokud to klapne, tak doufám, že dorazí co nejvíce lidí. Aby si užili skvělý hokej, ale hlavně aby pomohli dobré věci,“ řekl Jágr serveru iSport.cz.

„Pojďme pomoci Ukrajině! Rivalita jde stranou. S Kladnem proto ladíme detaily přesunu posledního zápasu na naši domácí půdu,“ uvedla na twitterovém účtu Sparty generální manažerka pražského klubu Barbora Snopková Haberová.