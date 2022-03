Jak se hokejisté Komety drží v naději na účast v předkole play off

Po úterní výhře na nájezdy nad Plzní a středeční porážce 2:3 s Olomoucí platí, že tři kola před koncem základní části mají Brňané k dobru čtyři body na Karlovy Vary, které je ještě mohou z předkola vyšoupnout.

„Pro hlavy hráčů je to těžké. Já jim nemůžu vytknout, že by nehráli, nedřeli, že bychom za tím nešli, ale byly tam herní zkraty, které nás stály zápas. Velká škoda,“ litoval jejich kouč Jiří Kalous.

Jak si aktuálně Kometa stojí? S Plzní zápas ze stavu 0:2 otočila, s Olomoucí jí naopak vedení 2:0 nestačilo. Doma trestuhodně zahodila možnost přiblížit si postup na dosah.

„Na tácku jsme body věnovali soupeři,“ zlobil se Kalous poté, co Olomouc jeho mužstvo zpražila třemi góly ve třetí třetině. „Zápas jsme měli pod kontrolou, šance sice byly na obou stranách, ale v podstatě v polovině třetí třetiny jsme vedli o dvě branky. Potom se to pro mě nepochopitelnými hrubkami vyvrbilo tak, že jsme utkání ztratili. Mně se to těžko hodnotí, pro nás to musí být jasné poučení do dalších zápasů,“ řekl.

5 zápasů z posledních šesti Kometa v extralize prohrála

Budou víc než tři, které zbývají sehrát z dlouhodobé části? Na to, aby se strachovali o uhájení 12. příčky, nejsou v Brně hokejisté zvyklí.

„Všichni vnímáme tíhu situace, chceme do play off a děláme pro to maximum. Je to priorita číslo jedna,“ ujišťoval obránce Marek Ďaloga v neděli poté, co Kometa nestačila na Hradec Králové. Včera nikdo z brněnských hráčů mezi novináře nepřišel. Ďaloga se do Komety vrátil po startu na olympiádě v situaci, kdy je pro ni každý bod klíčový.

„Kabinu jsem ale nenašel ve špatném stavu, jak by se mohlo zdát. Každý je tady profík, někdy se můžete dostat do takové nepříjemné situace, z níž se prostě musíme vymanit,“ dumal dvaatřicetiletý slovenský reprezentant.

I jeho se týkají úpravy, jimiž se trenéři snaží Kometu nastartovat.

Na zápas s Olomoucí vrátili Ďalogu do přesilovkové sestavy, z níž v posledních kolech vypadl, protože Kometa aktuálně hrává přesilovku netradičně s pěti útočníky.

Jenže unikátně složené přesilovkové komando Plzeň v úterý vystrašila takovými brejky, že se Ďaloga jako obránce do početní převahy vrátil. Při tlaku na olomouckou branku se však Brňané opět během duelu vrátili k nasazení pěti forvardů. Vyplatilo se to, útočník Zbořil od modré zvyšoval na 2:0.

Ani to nestačilo. Olomouc vysunula forčekink a zápas otočila. „Říkali jsme si, že budeme napadat, že Kometa v úterý hrála zápas. Jak jsme začali napadat ve víc lidech, tak ztráceli puky a z toho vyšly naše góly,“ mnul si ruce autor dvou olomouckých branek Jakub Navrátil. Los se sešel tak, že Kometa a Olomouc, dva přímí soupeři o předkolo, se utkají v posledním kole příští úterý na Hané. Kometa nemůže říct, že jde do finále základní části ve formě.

„Jsem realista, mě to nestraší. My bojujeme, rveme se o to, a člověk musí brát stav, jaký je. Pokud chceme uspět, tak si to musíme zasloužit, jiná cesta není,“ pronesl Kalous.

V úterý přišel o důležitého obránce Michala Gulašiho, který si zlomil kotník, ze zadních řad absentují i Tomáš Bartejs a Vladimír Roth. „Nechtěl bych mluvit (u Gulašiho) o konci sezony. Je to na pět až šest týdnů, a když budeme hrát dobře, může se v dubnu zapojit,“ odvolával se Kalous na postup Komety daleko v play off.

Jak ale bylo řečeno, napřed je potřeba proměnit naději v předkolo.