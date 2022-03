Nejen Jágr. Jak se pomáhá Ukrajině? I hrníčky se vzkazem ruskému křižníku

Třeba v KV Areně zřídili asistenční centrum, v libereckém Sport parku i ve Zlíně nabízí ubytování, na Spartě zase lístky zdarma pro Ukrajince.

Ani tím však výčet nekončí.

Olomouc výtěžek nejen ze zakoupených hrníčků, ale i dalších předmětů ze speciální kolekce pošle nadaci Člověk v tísni. Prodej běží také na e-shopu. Před stadionem pak stojí stánek určený pro materiální sbírku.

„Na sportovním poli je pro nás vždy důležité hrát fér. To, co se momentálně děje na Ukrajině, rozhodně fér není. Chceme tedy přiložit ruku k dílu a vyjádřit solidaritu,“ sdělil marketingový ředitel Olomouce Simon Vejtasa pro klubový web.

Soupeř z Pardubic do utkání nastoupí v helmách s ukrajinskou vlajkou.

V Karlových Varech vzniklo Krajské asistenční centrum přímo ve vestibulu KV Areny, v němž si uprchlíci mohou zařídit všechny záležitosti nutné k pobytu v České republice.

Řidiči klubových autobusů Energie se na konci února dokonce vydali přímo do ukrajinského Lvova. Tam vyzvedli děti a seniory, kteří na jejich palubě jeli namísto běžného hokejového osazenstva. Následně je odvezli do Čech za příbuznými.

Přímo ubytování pro lidi prchající před válkou nabízí areál Sport park Liberec, do kterého patří také hala, v níž své domácí zápasy hrají Bílí Tygři.

Sestupující Zlín poskytuje mladým ukrajinským hráčům a jejich rodinám ubytování, jídlo i možnost hokejového vyžití na Zimním stadionu Luďka Čajky. Klub by měl hokejisty i příbuzné dopravit v sobotu autobusem a následně je rozvézt do hotelů a rodin. Zároveň prosí všechny příznivce, aby se ozvali, pokud někoho mohou přechodně ubytovat.

České Budějovice vyjadřují solidaritu s Ukrajinou:

Samotní Berani pojedou v neděli na Spartu. Pro pražský klub půjde o poslední domácí zápas v základní části a všem Ukrajincům na něj rozdává vstupenky zdarma.

„Vnímáme, že tato doba musí být náročná nejen pro uprchlíky, ale i pro osoby ukrajinské národnosti dlouhodobě žijící v České republice. Moc rádi bychom jim poskytli alespoň minimální rozptýlení od negativních myšlenek,“ uvedla na oficiálních stránkách generální manažerka Sparty Barbora Snopková Haberová.

Litvínov přeje svobodu Ukrajině:

„S Kladnem ladíme detaily přesunu posledního zápasu na naši domácí půdu,“ napsala Snopková Haberová k jiné akci, která je teď probíraná asi ze všech nejvíce.

Kladenský útočník Jaromír Jágr chce totiž závěrečné utkání Středočechů v základní části přemístit do pražské O2 areny. Na svém facebookovém profilu spustil hlasování pro fanoušky, kteří mají rozhodnout o možném přesunu. A vyjadřují se jednoznačně pro.

Největší hala v Česku díky 18tisícové kapacitě umožňuje, aby se vybralo co nejvíce peněz pro ukrajinské rodiny zasažené válkou. Do hlavního města se navíc lidé z Kladna dostanou o trochu rychleji než do Chomutova, kde Rytíři mají svůj azyl.

Vítkovický tým s jiným dobrým skutkem přišel v pátek. Veškerý výtěžek vybraný z tombol na domácích zápasech věnuje, stejně jako Olomouc, na konto nadace Člověk v tísni.

Kluby byly dlouhodobě svázány nepříznivou epidemickou situací a opatřeními, kvůli nimž prodělaly spoustu peněz. Přesto se některé z nich kvůli nastalé situaci vzdávají i dalších výnosů ve prospěch dobré věci.

Generální partner extraligy, sázková kancelář Tipsport, pak ze své nabídky po ruských soutěžích stáhla i ty běloruské. Navíc s dalšími sponzory poslala na charitu desítky milionů korun.