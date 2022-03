Já a trenér v Pardubicích? To je nesmysl, garantuje Hadamczik

Na pardubických hokejistech aktuálně leží zatraceně huňatá deka v podobě šesti proher v řadě. Podle sílících spekulací měl v případě pokračujících špatných výkonů Dynama jejich dosavadního trenéra Richarda Krále těsně před play off vystřídat bývalý reprezentační kouč Alois Hadamczik. Ten to ve vyjádření pro iDNES.cz odmítl.

„Garantuji vám, že je to nesmysl. Někdo se jen snaží Dynamo rozeštvat,“ řekl. Aktuálně je až do konce základní části na dovolené a i kdyby mu prý nabídka od Dynama přišla, nevzal by ji.

„Trénovat Pardubice bych stejně nešel. Richarda Krále si vážím. Je to kvalitní trenér, který celou sezonu držel tým na třetím místě v tabulce. Že teď Pardubice prohrávají, to se prostě stává v každém klubu,“ dodal a během krátkého rozhovoru v telefonu několikrát zdůraznil, že se na lavičku Dynama skutečně nechystá.

Ať je to jakkoliv, pokud chtějí Východočeši zpátky do vytoužené top čtyřky, budou muset hodně rychle zabrat a konečně hrozivou sérii, která přišla v tu nejhorší chvíli, zastavit. Nejbližší příležitost budou mít už v pátek na Hané, kde v 18 hodin před kamerami O2 TV Sport rozehrají zápas s Olomoucí.

„Nesmíme se toho bát. Náš tým je pořád kvalitní, a i když teď máme špatnou sérii, je potřeba do Olomouce odjet s pozitivní myslí a začít se znovu bavit hokejem,“ nabádal pardubický útočník David Cienciala.

Hlavní pardubický trenér Richard Král (druhý zprava) a jeho asistenti David Havíř, Petr Sýkora a Tomáš Rolinek (zleva)

Tým měl ve středu a ve čtvrtek naplánovaný dvoufázový trénink. Čtvrteční odpolední část byla zaměřena na přesilovky.

„S klukama jsme si sedli a probrali je. Do půlky sezony nám přesilovky vycházely a teď se to zadrhlo. Je potřeba vrátit se k věcem, které fungovaly,“ říká Cienciala.