Musel bych být sprostý, zlobil se po kolapsu v Brně trenér Kladna

První třetina k ničemu, druhá pracovitá a víc než slušná - a pak už je to o tom, jakou se to Kladnu rozleží během druhé přestávky v nohou, rukou a hlavně hlavách. Tak to u předposledního celku extraligy bývá dost často a nejinak tomu bylo i na Kometě.

Tam se do třetí dvacetiminutovky vrátili hosté jako parta uličníků. Tři vyloučení, jedno zbytečnější než druhé, tři góly, a bylo vymalováno. „Opakuje se to, za nic neřešící fauly už padaly i pokuty, ale nepomohlo to,“ povzdechl si kladenský tahoun Tomáš Plekanec po zápase na ledě, kde dřív působil.

Proto má jeho tým desetibodovou ztrátu na dvanáctý Litvínov a nenápadně zmenšenou osmibodovou rezervu před posledním Zlínem. „My si ty zápasy sami prohráváme, sami odevzdáme body. Když se podívám zpátky, tak mít některé ze zbytečně ztracených bodů, byli jsme dnes úplně někde jinde a bavíme se o úplně jiném umístění než o baráži,“ přemítal Plekanec.

Kometu potrápil na buly, dal jí gól kladenské naděje na 2:1, když se parádně trefil do horního růžku nad lapačku brněnského brankáře Jakuba Sedláčka... Ale všechno vyšlo vniveč.

Přitom domácí se v téhle fázi hry, i s ohledem na svoji letošní labilitu, museli bát o svůj požadovaný bodový zisk. „Soupeř (ve druhé třetině) převzal iniciativu. Z naší strany ta třetina byla hodně špatná, nevím proč. Hodně nervózní. Přestali jsme hrát, co jsme chtěli, a můžeme být rádi, že soupeř ještě neodskočil do vedení,“ přiznal trenér Jiří Kalous.

Ukázalo se však, že i Kladno „umí“ svému sokovi v zápase pomoct do sedla. V prvním vzájemném zápase s Kometou padlo 5:6 v prodloužení, když ještě deset minut před koncem vedlo 5:3, ale bralo aspoň bod. V pátek nedošel ani ten.

„První třetina byla z naší strany velice špatná, scházel nám pohyb a důraz. Ve druhé jsme se parádně vrátili do zápasu, takhle nějak bychom si představovali naši hru. Ke třetí třetině nemám co říct. K tomu, co jsme si tam dovolili, bych asi musel být sprostý,“ kroutil hlavou asistent trenéra poražených Jiří Burger.

Pochopitelně mluvil o vyloučeních. „My jsme nejtrestanější mužstvo v lize, bavíme se o tom pořád, že každý zas máme zbytečné vyloučení. A tady máme ve třetí třetině jedno v útočném pásmu, jedno na útočné modré a jedno za řečnění. To je trestuhodné, to si nemůžeme dovolit,“ peskoval svoje mužstvo.

Možná je na cestě oživení jeho sestavy. V pátek se rozběhla spekulace, že by Kladno po konci ve Finsku mohl posílit útočník Jaromír Pytlík, jemuž nesedlo angažmá v celku KalPa Kuopio. Odehrál jen pět zápasů, v nichž se bodově neprosadil.

„Tohle bych ještě nerad komentoval. Uvidíme, jak to celé dopadne,“ utrousil pouze Burger.