Mezi nohama má Čiliak trochu díru. Zlínští to vědí a ovládli nájezdy

Zápas ještě nezačal a brněnskou halou se už ozývalo jméno muže s maskou. Marek Čiliak se po tříměsíčním hostování vrátil do branky pod komeťácký kotel, přičemž ještě minulé pondělí oblékal dres hostů ze Zlína.

„Bylo to zvláštní, ale snažil jsem se to brát jako normální zápas. Vypnul jsem hlavu a bral je jako každého soupeře,“ líčil včera Čiliak.

Hrdina dvou titulových tažení Komety dělal, co mohl, pochytal 27 střel, přesto si dva body za výhru 3:2 po samostatných nájezdech odvezl protivník. „Štěstí se přiklonilo na stranu soupeřů, nájezdy jsou vždy loterie,“ hodnotil brzy třicetiletý brankář.

Kometa v utkání dvakrát vedla, houževnatý Zlín však vždy dokázal odpovědět. „Dvakrát se nám to špatně odrazilo a oni toho vždy využili,“ smutnil brněnský útočník Vojtěch Střondala.

Při hře výborný Čiliak v nájezdech hned třikrát kapituloval, z toho dvakrát při stejném zakončení mezi nohy. Využili hosté svých znalostí muže, který jim ještě nedávno čelil na společných trénincích?

„Věděl jsem, co udělám, protože ho znám,“ přiznal Jan Dufek, kterého vzápětí napodobil Antonín Honejsek. „Nedomlouvali jsme se na tom. Je pravda, že mezi nohama má Čilko trochu díru. Všiml jsem si toho a asi i Honejs,“ pousmál se Dufek.

Zlínský gólman naopak dokonce dvakrát vypíchl holí puk útočníkům Komety ještě před jejich zakončením a souboj dvou nedávných spoluhráčů tak nad Čiliakem vyhrál.

„Také jsem v nájezdech dostal dva góly. Někdy je znalost soupeřů výhoda, jindy je to svazující. Je to vabank,“ poznamenal Libor Kašík. „S Marou jsme tři měsíce trénovali. Je to skvělý kluk, je s ním sranda. Říkal jsem mu, že jsem vyhrál na d’Artagnana, dvakrát jsem to vypíchl úplně stejně. Je to o předvídání. Ani jeden to vůbec nečekal,“ přiblížil Kašík svůj trumf.

Také on měl v neděli proti sobě známé tváře, v minulé sezoně totiž dva měsíce nosil modrobílý dres. V Kometě se mu však nevedlo. „Doteď mě trochu mrzí, jak to tady dopadlo. Že mě lidé nikdy nepřijali. Jestli jsem udělal něco špatně, tak se jim za to ještě jednou, naposledy omlouvám,“ uvedl Kašík. „Lépe se mi tady chytá jako hostovi, asi necítím ten tlak od domácích fanoušků,“ připustil.

Bedřich Köhler ze Zlína a Jakub Orsava z Brna před brankou brankáře Brna Marka Čiliaka.

Kometa do utkání vyslala mladou sestavu, doplněnou o účastníky mistrovství světa juniorů Karla Pláška a Vojtěcha Střondalu, s nimiž ve čtvrté formaci nastoupil Luboš Horký. Právě tato mladá trojice obzvlášť v první třetině dělala soupeři problémy.

„Výborně se hýbali, vytvářeli tlak a jediný problém vidím v tom, že je třeba nabrat trochu zkušeností a více silovosti v zakončení. Ale jinak byli cítit a vnesli energii do utkání,“ chválil čtvrtou řadu brněnský trenér Kamil Pokorný.

Do zápasu naopak podruhé za sebou nezasáhl klíčový obránce Ondřej Němec. Chyběl i zraněný Petr Holík, jehož v první řadě zastoupil stejně jako v pátek v Hradci Králové centr Tomáš Plekanec.

„Spolupráce Plekance se Zaťovičem a Muellerem funguje, ale Petr Holík nám chybí hlavně ve speciálních formacích. Zkoušíme různé hráče, ale ta chemie a dlouhodobá spolupráce se tak snadno nenahradí,“ vyhlíží návrat nejproduktivnějšího hráče týmu Pokorný.