Bitva gólmanů pro Kašíka. Vyhrál jsem na d’Artagnana, chlubil se Čiliakovi

„Ne, že bych byl přehecovaný. Ale s Marou jsme teď tři měsíce trénovali. Je to skvělý kluk, je s ním sranda. Nějaké pošťuchování mezi námi proběhlo. Určitě jsem chtěl vyhrát,“ těšilo Kašíka vítězství v prestižním gólmanském souboji.

„Říkal jsem mu, že jsem vyhrál na d’Artagnana, puk jsem jim dvakrát vypíchl úplně stejně,“ zmínil románového hrdinu Dumasových Tří mušketýrů.

Zatímco v utkání Berani neustále dotahovali náskok Komety, v nájezdech měli od začátku navrch. Dufek s Honejskem jim zajistili slibné vedení, které stvrdil vítězným nájezdem obránce Nosek.

„Když jede na mě na tréninku, tak brble. Už ho znám, takže je to pro něho těžké. Teď to provedl krásně, s přehledem, jak to má být - do bekhendu pod víko,“ ocenil Kašík nechytatelné zakončení netradičního střelce.

„Zkoušíme nájezdy na trénincích docela často a Keson dává góly, takže nejsem překvapený, že jel,“ podotkl Dufek, který stejně jako Honejsek zasunul puk mezi betony Čiliaka. „Nedomlouvali jsme se na tom. Ale je pravda, že mezi nohama má Čilo trochu díru a asi jsme si toho všimli oba.“

Slovenský brankář, jemuž Zlín během tříměsíční úspěšné výpomoci přirostl k srdci, se snažil nepřipouštět výjimečnost utkání, přestože dres s Beranem vysvlékl teprve před týdnem.

„Je to zvláštní pocit, ale vypnul jsem hlavu a bral jsem kluky jako soupeře,“ líčil Čiliak.

Zlínu spolehlivými výkony pomohl z posledního místa extraligy do klidného středu tabulky a svoje bývalé spoluhráče v rozletu nezastavil ani on.

Berani vyhráli šest ze sedmi duelů, v tabulce posledních patnácti kol je lepší jen extraligový suverén z Liberce.

„Z týmu je poznat vnitřní síla, hodně si věříme. Na začátku sezony jsme se báli, ať neprohrajeme. Dnes sedíme v kabině s tím, že jdeme zápas vyhrát,“ vypíchl útočník Bedřich Köhler.

Hosty na ledě Komety, která předtím doma uspěla šestkrát po sobě a naposledy nadělila Varům devět gólů, nezlomily ani dvě smolné branky. Na každou dokázaly zareagovat. „Chvilkami jsme tahali za kratší konec, ale kluci pořád bojovali,“ chválil Kašík spoluhráče.

„Jdeme si za tím. V zápase všichni makáme. Plníme, co nám řekne trenér, a funguje to,“ pronesl Dufek.

Vzepětí, k němuž výrazně přispěl i Čiliak, vyneslo Zlín už na osmé místo.