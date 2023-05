Kometa představila šest posil. Mezi nimi Cingeľ, Marcinko, Kaňák nebo Lukeš

Lukeš vytvoří brankářskou dvojici s Dominikem Furchem. Uplynulou sezonu odchytal sedmadvacetiletý člen širšího reprezentačního kádru za Karlovy Vary.

V základní části nastoupil do 31 utkání, v průměru inkasoval 3,13 branky, měl úspěšnost zásahů 90,18 procenta a třikrát udržel čisté konto. V předkole play off zasáhl do dvou zápasů (průměr 4,5 a úspěšnost 80 procent).

Majitel klubu a generální manažer Libor Zábranský uvedl, že Kometa ukončila smlouvu se zkušeným slovenským gólmanem Markem Čiliakem.

Šestadvacetiletý Kaňák přichází jako čerstvý extraligový šampion z Třince, kam se přesunul v rozehrané sezoně z Plzně.

Lukáš Kaňák bojuje na brankovišti s Adamem Kubíkem.

Sedminásobný reprezentant odehrál v základní části za obě mužstva celkem 47 utkání s bilancí čtyř branek a 13 přihrávek. K zisku čtvrtého titulu Ocelářů v řadě pomohl v play off během 15 startů čtyřmi body (2+2).

Další posilou obranných řad je pětadvacetiletý Gazda, jenž se během posledního ročníku mihl v extralize díky hostování v Českých Budějovicích, za něž odehrál devět utkání a nastřádal pět bodů (3+2).

Zlínský Daniel Gazda (vlevo) a Tomáš Plekanec z Komety Brno se přetahují před bránou Zlína.

Jinak byl oporou Zlína na cestě za triumfem v první lize, v níž nastoupil včetně play off do 56 utkání a zaznamenal 34 bodů (10+24). V baráži o extraligu proti Kladnu vyšel za čtyři duely bodově naprázdno.

Spolu s Kaňákem vybojoval další extraligový titul pro Oceláře zkušený Marcinko. Pětatřicetiletý slovenský centr, jenž v kariéře okusil zámořskou AHL, švédskou ligu i KHL, působil pod Javorovým vrchem od roku 2017. Byl u všech čtyř prvenství v řadě, která Oceláři vybojovali.

Tomáš Marcinko z Třince se raduje z úvodního gólu zápasu proti Vítkovicím.

Účastník tří světových šampionátů odehrál v poslední sezoně 41 zápasů základní části a připsal si 31 bodů (10+21), ve 20 utkáních play off připojil 13 bodů (5+8).

Reprezentační zkušenosti má i jeho třicetiletý krajan Cingeľ, jenž v posledních šesti sezonách působil v Hradci Králové, který byl soupeřem Slezanů ve finálové sérii. V 51 kláních základní části dal

Liberecký brankář Jakub Neužil inkasuje gól z hole hradeckého útočníka Lukáše Cingeľa. Obránce Bílých Tygrů Petr Kolmann jen bezmocně přihlíží.

Cingeľ 11 branek a u 21 gólů asistoval. Ve vyřazovacích bojích nastoupil jen čtyřikrát a dvakrát skóroval.

Osmadvacetiletý Kohout patřil k ofenzivním lídrům Karlových Varů, kam se přestěhoval před 11 lety z mateřského Vsetína. Ve 47 utkáních základní části uplynulého ročníku si připsal 23 bodů (11+12), v předkole play off přidal za čtyři zápasy gól a nahrávku.

Letní příprava Komety odstartuje v úterý 9. května.