Litvínov podepsal útočníka Koblasu a obránce Baránka, Stránský míří do Finska

Devětadvacetiletý Koblasa nevynechal jediný z 52 zápasů základní části a připsal si v nich 29 bodů za 18 branek a 11 asistencí. Byl tak třetím nejproduktivnějším hráčem Energie a nejlepším střelcem.

Ve čtyřech duelech předkola play off třikrát skóroval. „Měli jsme o něho zájem už dva roky zpátky. Tehdy se rozhodl ještě pro Vary. Teď jsem rád, že jsme ho podepsali k nám do Litvínova,“ pochvaloval si Hynek.

Po třech letech se na sever Čech vrací obránce Baránek, jenž odehrál uplynulý ročník v Plzni. Za 39 startů v základní části nastřádal 15 bodů (3+12), v pěti utkáních předkola přidal nahrávku.

„Měl od nás nabídku už dříve, ale neshodli jsme se na podmínkách. Letos to do sebe už zaklaplo. On se také v kariéře posunul a věřím, že nám přinese nejen herní kvalitu, ale také větší důraz do obrany,“ uvedl Hynek.

Plzeňský bek Marek Baránek a útočník Vítkovic Marek Kalus (v modrém) svádí závod o volný kotouč.

Klub pro příští sezonu počítá také s útočníkem Ondřejem Jurčíkem. „Měl k nám střídavý start ze Sokolova, ale podepsali jsme ho do konce sezony se smlouvou i na příští ročník,“ přiblížil Hynek.

Kontrakt na další sezonu má i forvard Martin Havelka, před podpisem smlouvy jsou Litvínovští s polským reprezentačním útočníkem Pawlem Zygmuntem a dalším členem ofenzivy Lukášem Válkem. Pokračovat by měl také lotyšský bek Janis Jaks.

Již dříve informoval klub o tom, že nové dvouleté smlouvy podepsali kapitán Matúš Sukeľ s kanonýrem Andrejem Kudrnou a opce byly uplatněny u obránců Denise Zemana, Jana Strejčka, Patrika Demela, Kristapse Zileho či útočníka Nicolase Hlavy.

Díky opci pokračují v Litvínově i obránce Ondřej Baláž či útočníci Michal Gut, Filip Helt, Marek Berka, Filip Stehlík, Jan Vopat, Marek Slavík a Přemysl Svoboda, který bude po dohodě pokračovat v Litoměřicích.

Šimon Stránský z Litvínova překonává Jana Lukáše z Olomouce.

Možnost opce naopak nevyužil klub u obránce Daniela Koláře a útočníků Petra Straky a Jiřího Fronka. Smlouva skončila obráncům Ralfsu Freibergsovi a Joshuovi Wesleymu.

V týmu již nebude dál působit ani útočník Giorgio Estephan. „Giorgiovi skončila smlouva a trenéři mi oznámili, že s ním dále nepočítají. Já jsem s nimi ve shodě. Čekali jsme letos od jeho výkonů víc. V první sezoně patřil k lídrům, ta poslední už nebyla taková,“ řekl Hynek.

Brankářskou trojici po odchodu Slováka Denise Godly doplní Lukáš Klika, spolu s ním budou v mužstvu Matej Tomek a Šimon Zajíček.

Zatímco velkou posilou do útoku je David Kaše, velkou ztrátou jsou odchody Patrika Zdráhala (Lulea) a Šimona Stránského, jehož nové působiště dosud nebylo zveřejněno, v letech 2020 až 2022 hájil barvy Jukuritu. „Bohužel pro nás Šimon využil klauzule ve smlouvě a odchází do Finska, ale tentokrát míří už do velkého klubu,“ prozradil Hynek.

Další forvard Matěj Chalupa má v Litvínově platnou smlouvu, ale v příští sezoně jeho barvy podle Hynkova vyjádření hájit nebude.