Výkon neměl parametry, hněval se brněnský kouč Martinec po fiasku

„Výborní byli fanoušci. Náš výkon neměl parametry. Nestačili jsme. Že to bylo po dvou třetinách 1:1, bylo díky brankáři Furchovi a štěstí. Jinak jsme byli horší po celou dobu zápasu a zaslouženě jsme prohráli,“ zlobil se brněnský kouč Patrik Martinec.

Jeho svěřenci s Boleslaví zcela propadli hlavně ve třetí třetině. Do ní šli za vyrovnaného stavu, vyprodukovali však pouhé čtyři střely na branku a v obraně si nedokázali poradit s odvážněji hrajícím soupeřem.

Nakonec jim při power play málem dal gól i boleslavský gólman Filip Novotný, který se zkusil zapsat mezi střelce lobem od vlastní klece. Branku Komety však minul.

Ačkoliv domácí hráli power play od stavu 1:3 bezmála tři minuty, vážnější šanci si nevypracovali a čtvrtý gól nakonec stejně dostali.

„Z naší strany to nebylo ono,“ přiznal útočník Petr Holík, autor jediné brněnské branky. V přesilovce jí vyrovnal na 1:1, předvedl svoji oblíbenou střelu z pravého kruhu na zadní tyčku. „Horší výkon začal už v Litvínově. I s Boleslaví jsme tahali za kratší konec, dělali jsme individuální chyby. Dali jsme soupeři přečíslení, dvakrát se do něho dostali, byli sami mezi kruhy a dali nám gól. Nemělo to šťávu a my se musíme zlepšit, protože takhle se v předkole hrát nedá,“ přiznal Holík bez obalu.

Do konce základní části zbývá odehrát čtyři kola a situace uprostřed tabulky je nadále otevřená. Osmá Plzeň a deváté Karlovy Vary mají pouze o bod víc než Kometa, na kterou se však zezadu začíná dotahovat její včerejší přemožitel.

„Mluvili jsme o tom, že chceme předkolo začínat doma. Zatím jsme pro to neudělali nic. Doufám, že to hodíme za hlavu, podíváme se na video – jako pokaždé – a budeme se snažit náš výkon zlepšit. Potřebujeme už zbývající čtyři zápasy hrát tak, jako bychom chtěli hrát v play off, protože až vyřazovací část začne, tak to samo od sebe nepřijde,“ řekl k brněnským vyhlídkám Holík.

Kometa hraje v pátek v Pardubicích, v neděli doma s Olomoucí, příští pátek jede do Vítkovic a končí dva dny poté doma se Spartou.

„Pořád ještě se hraje o baráž. Tabulka je tak vyrovnaná, že s takovým výkonem jako dnes budeme mít ještě starosti,“ neudržel se po domácím fiasku trenér Martinec.