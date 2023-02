Dvanáct týmů v play off: akorát, nebo až příliš? Extraliga bude řešit změny

Vedení APK LH (Asociace profesionálních klubů ledního hokeje), která od této sezony řídí českou nejvyšší soutěž namísto svazu, zvažuje návrat k předchozímu systému.

Přímo do čtvrtfinále by v takovém případě prošlo šest nejlepších, na sedmý až desátý celek by čekalo předkolo.

Kolik týmů by mělo hrát play off hokejové extraligy? Deset 88 %(38 hlasů) Dvanáct 12 %(5 hlasů)

„Považuji to za atraktivní variantu. Budeme o tom diskutovat a uvidíme. Vše se rozhodne na valné hromadě, která by se měla konat během března,“ říká pro iDNES.cz šéf extraligy Martin Loukota.

K rozšíření počtu postupujících došlo před třemi lety. V té době šlo jen těžko odhadnout, jak se bude po předčasně ukončeném ročníku 2019/20 vyvíjet pandemická situace a nakolik ovlivní průběh soutěže.

Původně dvouletý plán se nakonec ještě o sezonu protáhl. „Obávali jsme se, aby covid nezasáhl znovu. Navíc jsme nevěděli, jestli se některé kluby nedostanou do problémů kvůli zvýšení cen energií,“ vysvětluje Loukota.

A vzápětí dodává: „Je možné, že teď už bude situace vyhodnocena jako standardní a extraliga se vrátí ke starým pořádkům. Poslechneme si argumenty a budeme řešit, jestli už všechny potenciální hrozby pominuly.“

Aktuální postupový klíč je velice příznivý, do vyřazovací fáze se opravdu dostane téměř každý. I mužstva, která za ostatními v mnoha ohledech zaostávají a základní částí se spíše protrápila.

Vždyť ve hře zůstává i Kladno, které se od sedmadvacátého listopadu až dosud nekrčilo na posledním místě pouhé dva dny. Z předchozích pěti zápasů ale zvládlo hned tři a pořádně znervóznilo soupeře okolo sebe.

Na České Budějovice ztrácí Rytíři bod. Na Litvínov, jenž loni po prohře s Karlovými Vary v závěrečném kole skončil třináctý, pouze dva. Úplně v klidu nemůže být ani Mladá Boleslav.

Společně si to v posledních čtyřech utkáních rozdají o poslední dvě volná místa. Kromě nadějí na účast ve vyřazovací fázi je spojují také obavy z pádu do baráže, v níž se nejhorší z nich postaví vítězi první ligy. Ten, kdo skončí třináctý, má po sezoně už na začátku března.

„Že dál proklouzne dvanáct týmů, mě neuráží, nevidím v tom problém. Vývoj na konci tabulky dělá boj o předkolo opravdu zajímavým, všichni mají o co hrát,“ hlásí expert České televize Martin Hosták.

„Ale pozor, každý ročník je jiný. Pokud by jedenáctý a dvanáctý celek byly o patnáct bodů napřed, nebylo by o co hrát a atraktivita by se samozřejmě vytratila,“ poznamenává Loukota.

Samotní hokejisté počet postupujících podle očekávání neřeší. „Play off si chce zahrát každý. Třeba řada kluků od nás s tím nemá tolik zkušeností, sezonu by nám to výrazně zpříjemnilo,“ uznal kladenský útočník Adam Kubík.

Udržení extraligové příslušnosti představuje pro všechny absolutní prioritu. A za současné situace mají týmy ze spodku tabulky navíc šanci rychle se otřepat z nepovedené základní části a promluvit do boje o mistrovský titul.

Třeba Mladá Boleslav, která před rokem pronikla do vyřazovací fáze až jako jedenáctá, by mohla vyprávět. V předkole přetlačila Plzeň, ve čtvrtfinále vyřadila držitele Prezidentského poháru z Hradce Králové a padla až v semifinále s Třincem.

Alex Lintuniemi si kryje kotouč proti Tomáši Vincourovi.

Přitom nebýt úpravy formátu soutěže, Středočeši by se do druhé fáze ročníku ani nedostali. „Každý z nich má něco do sebe, všude najdeme pozitiva i negativa. Těžko vymyslíte něco, co bude spravedlivé pro všechny,“ uvědomuje si Hosták.

Argumentů pro návrat systému s deseti účastníky v play off a play out pro celky na jedenácté až čtrnácté pozici je podle Loukoty hned několik: „Poslední mužstvo by hlavně nemuselo čekat na baráž čtyřicet dní, pauza by se výrazně zkrátila.“

A expert České televize souhlasí: „Za tak dlouhou dobu vypadnete z herní praxe, což lze brát jako nevýhodu, ale na druhou stranu máte čas potrénovat a doléčit šrámy. Zkrátka to není ideální.“

Zda extraligu čekají změny, rozhodne až březnová valná hromada APK LH. Šéf soutěže zatím bližší podrobnosti prozradit nechtěl, ale přiznal, že varianta s deseti týmy v play off by se mu líbila více.

Budou jeho názor sdílet i kluby?