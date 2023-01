Hokejová Kometa se postavila nepohodě, vybojovala třetí výhru v řadě

„Bylo to odbojované, Dominik Furch nám v bráně opět pomohl, v přesilovce jsme si dokázali poradit, hráli jsme obětavě a z toho vznikl výsledek,“ rozplýval se autor vítězné trefy Radek Kučeřík. Ten skóroval poprvé v sezoně a také on ukázal, že obrana Brna může fungovat i bez zraněných stálic Michala Gulašiho či Tomáše Kundrátka.

Nové zadní řady Komety zkrátka zatím fungují lépe než původní dvojice. „Nejsem doktor, ale vypadá to u obou na delší pauzu. V tom je ale krása týmového sportu, že to znamená šanci pro další hráče, aby ukázali, co umí a jakou jsou součástí týmu,“ shrnul situaci asistent trenéra Jaroslav Modrý.

„Konkurence je nádherná a je v ní síla. Kluci se jistě uzdraví rychleji, když uvidí výkony těch, kteří hrají na jejich místech,“ pochválil nové složení obrany. Za tři vítězství mohou ale Brňané vděčit hlavně brankáři Furchovi, který nenašel přemožitele už dlouhých 130 minut.

Dominik Furch zasahuje proti Liberci.

„Dominik si určitě vydobyl právo dalšího startu. Je fantastický, dává nám šanci a tým se cítí úplně jinak, když hraje před ním. To není nic proti Marku Čiliakovi, ale brankáři mají výkony ve vlnách a Dominik je nyní na té vysoké a tým to tuší,“ přislíbil Modrý prodloužení Furchovy série v pátečním utkání proti Třinci.

Brňané se tím dostávají opět do klidných vod tabulky s dvanáctibodovým odstupem od barážové příčky. „Určitě je teď nálada lepší, že jsme se od spodku trochu odlepili. Pořád to ale není velký náskok,“ mírnil nadšení Kučeřík.

Trenér Modrý však vnímá zlepšení atmosféry mezi hráči v kabině. „Oni umí hrát hokej, jenže se ocitli v křeči a nebyli odměnění za svou práci a přestávali věřit, že to přijde. Nyní to ale začíná fungovat, a tak je to hned příjemnější prostředí, ve kterém můžeme dál makat,“ uvažoval kouč.