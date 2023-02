Dvě nuly ještě nejsou žádná série, ví dobře brněnský brankář Furch

Svůj význam nicméně právě v této době úspěšná bilance pro něho i tým kouče Patrika Martince má. Furchovi i celé Kometě se minulý týden náramně vyvedl a po třech výhrách, z toho posledních dvou proti Kladnu a Liberci bez inkasované branky, se ambicióznímu mužstvu podařilo zaplašit strašáka přímého kontaktu s posledním místem.

Pro Kometu to byla první šňůra tří výher v řadě od konce října, tedy od období, kdy upadla do bezmála tříměsíční krize. „Jak týmově, tak pro mě je to teď příjemnější než vyndávat z brány pět puků,“ připouští Furch.

V pátek jeho znovunalezenou formu přijede do Brna prověřit Třinec, který Kometu na přelomu roku dvakrát těžce zostudil. Napřed ji ve vánočním utkání doma rozstřílel 7:2 a pak ji z bratislavského duelu pod širým nebem vyprovodil další nakládačkou 6:1.

„Přemýšlet, co bylo v Bratislavě, nemá cenu. Máme další zápas a dalšího soupeře, se kterým potřebujeme získat body do tabulky,“ míní dvaatřicetiletý brankář.

Dominik Furch zasahuje proti Liberci.

Aby paralel mezi jeho výkony a představeními celé Komety nebylo dost, tak i ve slovenské metropoli se jednalo o podobný náraz do zdi pro oba. I kliďas Furch se pak před novináři na začátku rozhovoru omluvil: „Budu stručný.“

„Když dostanete šest kusů, tak se asi nebudete usmívat,“ ohlíží se po necelých třech týdnech věcně.

V Bratislavě se však neřešil pouze debakl, který tam Kometa utržila. V situaci, kdy byl druhý člen modrobílého brankářského tandemu Marek Čiliak na marodce, se tehdy rozkřikla nečekaná zvěst: do Brna má namířeno další zkušený gólman Matěj Machovský.

Podle informace z webu finského celku KalPa Kuopio Machovský na severu Evropy ukončil hráčskou smlouvu a podle okamžitě navazujících spekulací se jeho příštím působištěm mělo stát právě Brno.

Rázem se zdála být Furchova pozice v Kometě ještě zamotanější. „S takovými věcmi člověk musí počítat. Věděl jsem, že se něco řeší, ale to je věc vedení týmu. Na mně je, abych podával co nejkvalitnější výkony. Další věci neovlivním,“ krčí rameny reprezentant, jehož ke Kometě váže tříletá smlouva.

Spekulace s Machovským a Brnem po pár dnech usnula, až s koncem přestupního termínu definitivně zhasla. Za borce, po němž kvůli porušení smlouvy naštvaní Finové požadovali zaplatit pokutu, potíže vyřešil Hradec Králové. Machovský sezonu dokončí tam.

„Kdyby aktuálně v Brně byl, tak by tu prostě byl. Z mé pozice hráče nemá cenu předjímat, co by se dělo, kdyby se na soupisce ocitl někdo další. Opravdu jsem to neřešil,“ reagoval Furch poté, co varianta s Machovským v Kometě po jeho podpisu s Hradcem definitivně padla.

O tom, že by kvůli nové tváři v brankovišti dokonce přišel o místo a sezonu dokončil jinde, prý vůbec neuvažoval.

Obrat k lepšímu přišel náhle

Pouhých dvacet dnů poté se tyto dohady zdají být skoro až nerelevantní. Od minulého úterý, kdy Kometa postupně hrála s Českými Budějovicemi, Kladnem a Libercem, pustil Furch z 87 střel jenom dva góly, naposledy ho v 51. minutě prvního ze zmíněných duelů překonal Zdeněk Doležal z Motoru.

Žádný „last minute“ trejd, Dufek odešel do Poruby Poslední brněnskou posilou pro zbytek sezony zůstal útočník Zdeněk Okál, který už v modrobílém dresu odehrál poslední tři duely. Uzávěrku přestupů strávila Kometa 31. ledna v klidu, jedinou úpravou v jejím kádru byl odchod útočníka Jana Dufka do Poruby. Přestože se spekulovalo o výměně Radka Koblížka do Vítkovic za Rostislava Marosze, žádný trejd se v Brně neodehrál. Formálně si Kometa zajistila možnost startů brankáře Maxima Žukova a útočníka Pavla Jenyše ze Vsetína, to však nastane pouze v případě, že Valaši vypadnou brzo z play off první ligy.

Furchova aktuální neprůstřelnost tak trvá 129 minut a zítra se může ještě protáhnout.

„Dominik si určitě vydobyl právo dalšího startu. Je fantastický, dává nám šanci a tým se cítí úplně jinak, když hraje před ním. To není nic proti Marku Čiliakovi, ale brankáři mají výkony ve vlnách a Dominik je nyní na té vysoké a tým to vnímá,“ řekl o nastartované opoře asistent brněnského kouče Jaroslav Modrý. Jako kdyby se čas přesunul do začátku sezony, kdy se v září a v říjnu za obětavě bránící brněnskou obranou gólmani překonávali a na modrobílé konto přibýval jeden bod za druhým. Po 43. kole už je Kometa v tabulce devátá. Tři výhry v řadě přišly po pouhých třech vítězstvích za předchozích sedmnáct kol.

Nad tím, v čem přesně se období úpadku zlomilo, i Furch trochu váhá. „Nevím přesně. Někdy to tak bývá, že pomůže zápas, který se umlátí. Neříkám, že takhle už budeme vyhrávat až do konce sezony, ale myslím, že v posledních duelech máme i víc zblokovaných střel, možná je hra z naší strany i trochu důraznější a zároveň jsme nepříjemnější před soupeřovou brankou. Je víc věcí, které se zlepšily, a doufám, že to vydrží,“ přeje si.

Stejně tak přistupuje k vlastním výkonům. „Kolikrát člověk může dělat cokoliv a lepí mu to, a pak, i když nic nezmění, mu tam puk vlítne tou sebemenší skulinou. Je třeba to nějakým způsobem přervat, když se nedaří,“ uvažuje.