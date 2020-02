Když se hraje all-in, Muellerův čas v dresu Komety opět roste

Klíčoví hráči z prvního útoku Komety výrazně překročili svůj průměrný čas na ledě, který letos v extralize mají; Plekanec hrál dokonce o šest minut víc (celkem 26:10 min.), než je jeho průměr na zápas.

Peter Mueller letos poprvé chodil na celou délku přesilovek, což dělával celou minulou sezonu, než se od toho před tou probíhající ustoupilo. Odehrál 25:07 minuty, o necelé tři minuty nad svůj průměr. Martin Zaťovič (čas v zápase 22:32) překročil svůj průměr o dvě minuty.

Enormní vytížení hvězd si vynutila nejen důležitost zápasu, ale i neobvyklý průběh. Hned v první třetině hrála Kometa čtyři přesilovky, a protože na ně trenéři logicky posílali to nejlepší, co měli, strávila elitní řada na ledě víc než polovinu úvodní dvacetiminutovky.

„Pro ně to problém není. Mueller a spol. jsou schopní vydržet 25 minut za zápas. Problém byl, že jsme z těch přesilovek nedali ani jeden gól,“ vysvětloval s odstupem dvou dnů brněnský trenér Kamil Pokorný.

Pro brněnský tým pak série přesilovek přinesla i jeden skrytý úkol: nasazovat hráče ve druhé třetině tak, aby se rozehrály i zbývající tři řady, ne jen ta elitní.

Proto Zaťovičovo komando ve druhé části hry dostalo jen zhruba pět minut, víceméně stejně jako ostatní. Častěji než první lajna chodili do hry bojovníci jako Daniel Rákos nebo Silvester Kusko, což jsou houževnatí muži na černou práci.

„Jen co si z hlavy vzpomenu, tak Kusko to tam v oslabení třikrát ulehal. Patří to k tomu. Každý má přispět svým dílem. Takhle si představujeme práci dozadu pro tým,“ chválil Pokorný.

K tomu ve druhé třetině přestali hrát mladíci Jakub Brabenec a Jan Mlčák, došlo k redukci sestavy a šlo se do rozhodující třetí části. Tam obrovský zápřah opět padl na úderníky Zaťoviče, Plekance a Muellera. Zase byli půl třetiny na ledě oni.

Jako kdyby šla Kometa, řečeno pokerovou terminologií, all-in. Muellerovi i díky přesilovce pět na tři vyšplhal počet střel na branku na sedm.

„Druhá formace, složená z hráčů, kteří přesilovku stabilně nehrají, tam chodila taky, ale jasná sázka šla na lídry. Gól jsme nedali, ale to tak někdy je. All-in to byl v závěru, kdy to smrdělo vyrovnáním. Na ledě bylo to nejlepší,“ přitakal Pokorný.

Návrat k modelu s Muellerem na celou délku přesilovek není podle trenérových slov trvalým opatřením. V úterý si ho vynutila i absence Martina Erata, stále zranění byli kreativní útočníci Petr Holík a Rudolf Červený. To vše zmenšilo počet variant, které Kometa měla.

„Neřekl bych, že to tak bude i ve zbytku sezony. Pasáže, kdy se to láme, si Libor Zábranský rozhodne, ale tohle byla abnormální situace. Měli jsme ve hře čtyři mladé kluky, nebyli jsme kompletní, situace po tom volala a Peter si to odehrál,“ shrnul Pokorný.