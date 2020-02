Kometa získala půdu pod nohama, trefil se i mladíček Brabenec

Na obou stranách ledu nastoupilo v zápase Komety proti Hradci po dvou hráčích, kteří sezonu zahájili v táboře soupeře. Úměrně nedávným vazbám by byl tenhle duel vyhecovaný asi i sám od sebe; ani by nemuselo jít o přímý postup do play off.



Ale ono šlo. A na ledě se jiskřilo.

„Hokej je hra pro chlapy, a jestli se on chce takhle chovat, ať si pod výstroj bere podprsenku. To, co předvádí, jsem neviděl,“ tepal ještě po bitvě exbrněnský útočník Jakub Lev svého častého soupeře v potyčkách Daniela Rákose, naopak bývalého hokejistu Mountfieldu a nyní angažovaného „potížistu“ v barvách Brna.

Právě tihle dva si nic nedarovali, fyzický styl hry je jim vlastní. Ostatní se více či méně přidávali. Emoce plály už jako v play off, o které se ostatně do značné míry jednalo.

Výrazně blíž k němu má nyní Kometa. Díky vydřené výhře 2:1 odskočila sedmým Karlovým Varům na pět bodů, na osmý Hradec má k dobru ještě o tři body víc.

Nejmladší střelci extraligy Rostislav Olesz - 16 let, 11 dnů

Jan Myšák - 16 let, 89 dnů Dominik Kubalík - 16 let, 142 dnů Pavel Zacha - 16 let, 160 dnů Jakub Brabenec - 16 let, 160 dnů

„Věděli jsme, o co se hraje. Nekoukali jsme moc na to, kdo proti komu stojí, na nedávné výměny. To, že se mezi těmito týmy hodně měnilo, šlo mimo nás. Snažili jsme se vyhrát důležitý zápas,“ shrnul význam střetnutí Tomáš Plekanec, autor vítězné branky.

Tu první brněnskou dal při svém prvním startu v extralize (a v něm během třetího střídání) šestnáctiletý útočník Jakub Brabenec, pokračovatel slavného sportovního rodu. Táta hrál výborně hokej a v současnosti trénuje mládež v Kometě, děda patří k nejlepším basketbalistům české a československé historie a do reprezentace se podívala i jeho sestra.

Ve 12. minutě právě jejich nástupce otevřel skóre na 1:0.

Při jeho gólu i provokatér Rákos ukázal, že jenom o pěstech úterní večer nebyl. Zavezl puk do hradeckého pásma a předložil ho Brabencovi tak dobře, že mladý spoluhráč mohl ukázkově zakončit z první pod horní tyč.

„Dal mi to přesně. Byla tam velká euforie, i kluci byli šťastní,“ líčil pak Brabenec. S Kometou trénoval od neděle, a když včera dopoledne nebyl k dispozici Martin Erat, měl místo v sestavě jisté.

„Nervózní jsem vůbec nebyl. S Kometou jsem tu a tam trénoval už dřív, hrál jsem za ni v přípravě. Všichni mi radili a pomáhali mi. Říkali mi, abych hlavně hrál, jak umím, abych se nebál hrát,“ popsal svoje naladění před utkáním.

Při své střele, kterou poslal domácí tým do vedení, se ovšem Brabenec nespolehl na rady, ale na svůj instinkt. „Snažil jsem se najít očima místo v bráně a co nejrychleji tam zakončit. Čím rychlejší to je, tím míň to gólman čeká,“ řekl.

Ve věku 16 let a 160 dnů je nyní Brabenec spolu s Pavlem Zachou čtvrtým nejmladším střelcem gólu v české extralize. K vydařenému výkonu přidal i vybojovanou přesilovku v první třetině.

„Tohle je samozřejmě super pro něj. I na tréninku vypadá velice dobře. Má všechno před sebou, stejně jako Svozka (obránce Stanislav Svozil) a další mladí hráči,“ pokyvoval hlavou Plekanec.

Jakub Brabenec (vlevo) z Komety Brno se raduje ze svého prvního gólu v extralize se spoluhráčem Šimonem Stránským. Vpravo je Richard Nedomlel z Hradce Králové.

Navíc to byla pro brněnské mládí, při absencích Erata a spol. zhusta zastoupeném v sestavě Komety, velká škola. Ve třetí třetině Hradec vyvíjel mocný tlak, jemuž obrana vítězů musela čelit. „Místy tam byl i strach o výsledek,“ připustil brněnský trenér Kamil Pokorný.

Jeho tým si do značné míry přivodil hektický konec sám, když už v první třetině pohrdl čtyřmi přesilovkami a ve třetí části dlouhou převahou pěti proti třem.

Jenom z prvních 17 minut hráli hosté plných osm minut ve čtyřech. Ovšem bez trestu. „Chybí nám pár důležitých hráčů na tyto situace. Škoda, že jsme něco neproměnili, ale zvládli jsme to, vedli jsme. Naštěstí nám neublížilo, že se nám přesilovky nedařily,“ řekl Plekanec.