Možná zlomový zápas, obává se hradecký Lev po prohře s Kometou

„Věděli jsme, že jde o zlomový zápas,“ vypravoval po utkání hradecký útočník Jakub Lev, jenž do Hradce přišel na konci loňského roku právě z Brna.

Co s tím, když jste ho prohráli?

Prohráli, ale stále se do té šestky dostat můžeme, nějaká šance je. Na druhé straně jsme teď ve fázi, kdy se musíme začít připravovat na play off. Ať v něm půjdeme do předkola, nebo rovnou do čtvrtfinále.

Zápas v Brně byl hodně nervózní s řadou šarvátek, odpovídalo to podle vás tomu, že oba týmy za sebou měli těžkou porážku v předcházejícím a že šlo vzhledem k play off o hodně?

Dalo se očekávat, že oba týmy budou hrát hodně soustředěné. V první třetině jsme sice udělali chybu a dostali po ní gól, ale vyrovnali jsme. Jenže na začátku druhé puk, který letí do rohu, se dvakrát odrazí a jejich hráč ho má na dorážku do odkryté brány, s tím se těžko dalo něco dělat.

Na to udělat se stavem 1:2 jste od té chvíle ale měli ještě skoro dvě třetiny, proč se to nepovedlo?

Měli jsme využít svoje šance, to jednoznačně, na jeden gól se venku těžko vyhrává. Každopádně zápas měl z naší strany konečně nějaké parametry a určitě jsme nebyli horším týmem než domácí. V poslední třetině jsme Brno také dost přestříleli, ale bohužel s jedním gólem se body neberou a nedošlo to tedy ani do prodloužení.

Body, ale jak jste sám řekl, vaše hra měla konečně nějaké parametry. A také vám šla oslabení, kterých jste absolvovali dost a nedostali v nich ani jeden gól?

Ta jsme měli opravdu slušná, jenomže ve hře pět na pět jsme zároveň dva nula prohráli, což udělalo v zápase hlavní rozdíl.

Hlavně v první třetině jste se dostali pod tlak soupeře hlavně kvůli častým faulům.

Bohužel všechny ty v první třetině byly hloupé. I já se dopustil jednoho z nich.

Za Kometu jste ještě nedávno hrál, velká motivace se na jejím ledě ukázat?

Na to ukázat se v Kometě jsem měl třicet zápasů. Kolik jsem v ní dostal šancí, je druhá věc, ale teď jsem v Hradci, kde chci hrát svůj hokej a hrát ho dobře. Na osobní výkony se nehraje.