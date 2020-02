Hradec i Kometa po výprasku: Ukáže se, zda máme na šestku šanci

Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. I tak se dá charakterizovat rozpoložení úterních soupeřů, kteří se v Brně utkají, po jejich minulém extraligovém vystoupení.

Oba totiž vyjedou na led poté, co si v pátek od svých soupeřů přivezli rekordní debakly sezony: domácí Kometa 1:9 z Karlových Varů, hradecký Mountfield 0:6 z Třince.

Motivace obou tak je jasná.

„Musíme do zápasu vstoupit tak, že je to pro nás duel v play off, jako kdyby to měl být ten poslední, protože ty body potřebujeme uhrát, a to samé Kometa. Ještě k tomu jsme oba týmy po obrovském výprasku, myslím si, že zápas bude dost ostrý,“ uvedl hradecký obránce Radim Šalda, jemuž by tým úterním úspěchem dal pěkný dárek k jedenadvacátým narozeninám.

Nebyl by sám, stejně na tom je i útočník Radovan Pavlík, rozdíl je jen v tom, že jeho narozeniny budou dvaadvacáté.

Víc než to ale bude oba stále ještě hodně mladé hráče, stejně jako všechny ostatní hradecké, zajímat to, zda si tým uchová v Brně naději na přímý postup do čtvrtfinále play off. Ten si zajistí šest nejlepších týmů v základní části, z osmého místa na tuto metu Hradec v tuto chvíli ztrácí pět bodů, shodou okolností právě na Kometu.

„V podstatě se tam rozhodne, jestli máme na šestku ještě šanci, nebo ne. Pokud vyhrajeme, tak se nám přiblíží, pokud ne, dost se vzdálí,“ konstatoval Šalda.

Hradec si musel, stejně jako Kometa, na možné odčinění debaklu počkat o dva dny déle, zbývající zápasy kola se totiž hrály už v neděli. „Nevím, jestli by bylo lepší, kdybychom měli zápas hned. Hodili jsme to za hlavu, zápas v Třinci byl od nás špatný, jeden z nejhorších v sezoně,“ přiznal Šalda.

Šanci mají obě mužstva, ale jen jedno na pátek zapomene výhrou. Mountfieldu by se moc hodila.