Orsava proti svým: v Třinci debakl, jak dopadne s Hradcem v Brně?

„Zvláštní jsou, ale jestli budeme hrát v úterý tak jako v Třinci, tak ne v dobrém smyslu. Doufám, že to bude o sto procent lepší,“ řekl zanedlouho devětadvacetiletý hokejista, kterého v úterý v Brně čeká čtvrtý extraligový zápas v hradeckém dresu. „jestli přijedeme na Kometu s takovým výkonem, vypráskají nás jako v pátek.“



Co bylo ze strany vašeho týmu v pátek v Třinci špatně, že jste tam prohráli 0:6?

Z naší strany to byl šílený zápas, vstřelit branku jsme si ani nezasloužili, byli jsme ve všem horší.

Jak jste zápas na ledě týmu, kde jste strávil většinu kariéry, prožíval, vy sám?

Momentálně se necítím úplně komfortně, trochu to potvrdila i tyčka, kterou jsem dal, oni ale byli opravdu lepší.

Třinec je pro Hradec nepříjemným soupeřem, teď jste mu gól nevstřelili vůbec, ve třech předchozích zápasech ze hry jediný. V čem to je?

Tohle nevím, mně se proti němu hraje hrozně. Ale na to, abychom i tady něco předvedli a nějaké body získali, na ledě nás je dvacet a za námi brankář.

Vám by se ale právě v Třinci mohlo hrát dobře i proto, že to tam dobře znáte.

To je sice pravda, ale nějak zvlášť mi to nepomohlo. Už je to pár let, co jsem z Třince odešel. Už bych tam chtěl někdy zažít nějaký pořádný zápas z naší strany. Mně to teď moc nelepí, budu to muset odpracovat a zlomit to.

Hodně asi napověděla už první třetina, kterou jste prohráli 0:3. Co se stalo?

Řekli jsme si, že chceme zápas začít dobře z obrany, jenomže svými chybami jsme jim darovali branky a bylo to. Možná kdybychom snížili na 1:3, dopadlo by to jinak, ale to se bohužel nestalo.

Trenér Růžička byl po zápase v šatně nezvykle dlouho, byly to hodně těžké chvíle?

Něco nám k tomu pochopitelně řekl, ale my jsme v kabině dobře věděli, jak jsme hráli a jak naše hra na ledě vypadala. Musím bohužel říct, že skóre bylo vzhledem k tomu, co jsme v Třinci předvedli, pro nás ještě milosrdné. Vyplývá z toho, že pokud bychom se nezlepšili, tak už bychom do konce základní části nevyhráli ani jeden zápas. Zbývá jich jen pár, tak se na závěr sezony musíme připravit a nějak to vypilovat.