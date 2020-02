Vsadil bych si na Kometu, hlásí její kapitán před bojem o reputaci

Není divu, že brněnský kapitán Martin Zaťovič míní: „Musíme začít v obraně, klidně vyhrát na jeden gól. Bude to zápas obran. To rozhodne.“

Tři dny po „karlovarské bídě“ je zde pro Kometu zápas nejen o šestku, ale taky o důvěru fanoušků. „Hokej se hraje pro lidi, my jsme jim teď moc radosti neudělali, ale doufám, že jestli v úterý vyhrajeme, bude všechno zapomenuto. Musíme táhnout za jeden provaz, dostat Kometu přímo do play off a tam zase udělat zázrak,“ velí nejproduktivnější brněnský hráč.

Mužstvo kolem něho v pondělí trénovalo v silně kombinovaném složení. Až po skončení tréninku dorazil v civilu Peter Mueller, chyběl Martin Erat, nadále chybí Petr Holík a od pátku je na marodce Karel Plášek.

Proto se k týmu připojil Jakub Brabenec, 16letý syn bývalého reprezentanta, a dost možná ho čeká extraligová premiéra.

Složení sestavy ale není to jediné, co Kometu během víkendu trápilo. Hráči si ještě jednou prohlédli kiksy, které nadělali v pátek. „Stejně tak tam bylo moře našich šancí. Sloupec s názvem šance je dlouhý. Bohužel to byl zápas, kdy šlo všechno proti nám,“ povzdechl si trenér Kamil Pokorný.

Zaťovič přiznal, že v minulých dnech výsledek z Karlových Varů v hlavě měl. „Je to práce jako každá jiná. Člověk na to myslí pořád,“ uvedl. „Debatu o chybách ale nelze přenášet pořád dál a dál. My to musíme hlavně zlepšit a zlomit na naši stranu. Něco jsme si k tomu řekli hned po zápase, ale to musíme vyřešit na ledě, ne pusou. S Hradcem musíme vyhrát za každou cenu, jedno jak,“ pravil.

V Brně si uvědomují, že neudržet 6. místo a padnout do předkola by mohlo přinést jenom problémy. „Tam je to ošidné. Můžete tam vyletět a je po sezoně. Do play off se ale napřed musíme dostat, a pokud budeme předvádět to, co předvádíme, tak to bude těžké,“ je si vědom kapitán loňských semifinalistů.

Pro úterek ale ujišťuje: „Věřím, že to zlomíme. Pokud bych měl radit sázkařům, tak všechno na Kometu.“