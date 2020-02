Brňané selhali na hřišti i v hledišti. Šéf Komety slíbil nápravu

„Omlouvám se všem fanouškům Komety, nejen těm, kteří jeli takovou dálku nás podpořit, ale taky všem partnerům klubu,“ sdělil Zábranský na klubovém webu ještě během cesty nazpět do Brna.



Výkonem si totiž Kometa nejen zkomplikovala boj o udržení šestého místa, zajišťujícího přímý postup do play off, ale také si vykoledovala rostoucí nespokojenost svých příznivců. Výprask na západě Čech přišel jen dva dny po domácím selhání v podobě prohry 2:5 se sestupem ohroženými Vítkovicemi.

Zábranský proto měl hned v pátek večer jasno: namístě je omluva a příslib nápravy v příštím domácím utkání v úterý s Hradcem Králové.

„Výkon v domácím utkání s Vítkovicemi byl špatný a dnes proti Varům katastrofální. Nebudu se na nic vymlouvat, ani na den blbec, ani na neproměněné šance. Prostě jsme dnes byli špatní a takový výsledek není omluvitelný ničím. Bohužel. Pro nás neexistuje jiná varianta než k omluvě přidat perfektní výkon v úterním utkání doma s Hradcem. Nic jiného si nikdo z nás nepřipouští,“ dodal ve svém prohlášení.

Mizerný dojem z vystoupení Komety v Karlových Varech podtrhli i její fanoušci, kteří ve svém sektoru používali nedovolenou pyrotechniku a v poslední minutě měli pro jistotu za zády policejní asistenci.

Úterní návrat brněnského mužstva na domácí led bude dalším přímým bojem o šestku. Hradec je za Kometou o pět bodů zpět, ale má odehráno o jedno kolo méně. Také Mountfield má co napravovat; do DRFG Areny pojede po porážce 0:6 v Třinci.

Brněnští hráči přijali Zábranského slova za svá. „Ztotožňuji se s tím, co majitel Komety řekl ve svém prohlášení. Víc bych se k tomu nechtěl vyjadřovat. Majitel to řekl, jak to je,“ pronesl v neděli obránce Ondřej Němec.