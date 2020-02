Soupeř hraje o život, vědí v Hradci. V úterý přijde repete

Hokej

Zvětšit fotografii Petr Koukal z Hradce Králové (vlevo) a David Štich z Litvínova bojují o puk. | foto: ČTK

dnes 9:56

Sami potřebují body k tomu, aby se ještě pokusili oživit skomírající naději na přímý postup do čtvrtfinále play off, který byl ve všech předcházejících šesti hradeckých letech Mountfieldu jakousi samozřejmostí. Co to ale je proti tomu, o co hraje jeho páteční soupeř?

Pro Mountfield je to situace nezáviděníhodná, víc motivovaného soupeře totiž v současném extraligovém poli těžko pohledat! „Litvínovu jde o hodně, určitě nemají špatný tým, takže to bude těžký zápas. Doma by se ale prohrávat nemělo," myslí si o podvečerním utkání obránce hradeckého Mountfieldu Filip Pavlík, který na východ Čech zamířil před necelými třemi lety právě z Litvínova. Jeho bývalý zaměstnavatel do Hradce přijede posílen středeční výhrou v dohrávce nad mistrovským Třincem. Nejenže se jí, byť jen lepším skóre, zbavil poslední příčky v tabulce, ale hlavně se do hektického závěru sezony pravděpodobně dobře naladil. „Sezonu sice mají horší a jsou na spodku tabulky, ale vůbec nemají špatný tým, navíc ho ještě posílili. A jestli přijede tým první nebo poslední, je úplně jedno, v extralize je silný každý a není tam nikdo, kdo by zápasy suverénně projížděl," poznamenal hradecký bek. A Mountfield? O tom, že se mu vzdaluje naděje na přímý postup, už byla řeč. Stalo se tak po prohrách v posledních dvou zápasech. V Třinci po debaklu 0:6, v Brně sice po vyrovnaném zápase, jehož výsledek 1:2 ale body také nepřinesl. „Nepodali jsme tam špatný výkon, ale bohužel jsem prohráli," zhodnotil stručně úterní vystoupení svého týmu na ledě brněnské Komety Filip Pavlík. Stejně jako v Brně budou hradeckým trenérům chybět obránci Linhart a Zámorský. Pro prvního sezona pravděpodobně skončila, druhý má šanci, byť je komplikované jen zjistit příčinu jeho problému.