Zápas krásných návratů v Brně. Zpět je Mueller i fanoušci v hale

„Rád Vás zase vidím, kluci,“ přicházel za novináři s úsměvem od ucha k uchu Peter Mueller. Hned se ale začal kabonit. „Byl to takový ten divný zápas, kdy jste sice pořád lepší, máte šance, ale ne vyložené šance,“ začal hodnotit svůj úvodní duel tohoto ročníku. „Tři body byly blízko. Myslím, že jsme vypadali celý zápas dobře, až na ty poslední tři minuty,“ kroutil stále hlavou, přesto z něj čišela spíše radost z dvou bodů, ke kterým přispěl gólovou tečí.

Jeho branka pět minut před koncem měla dát definitivní razítko na zařazení zpět mezi aktivní hráče i pečetit výhru, nastartovanou prvním extraligovým zásahem obránce Radka Kučeříka. Radost a získaný elán však zbrzdili rozhodčí, kteří nařídili přezkoumání situace.

„Věděl jsem, že jsem nehrál příliš vysoko,“ lamentoval Mueller nad drobnou pauzou, která dala Zlínu nadechnout se k finálnímu tažení. „V Karlových Varech i tady se Zlínem jsme odvedli podobný výkon a podobné chyby. Prostě hokej se hraje na 60 minut a my si nemůžeme vzít na 15 minut volno, Zlín nám ukázal, že ani na tři. Je to nepřijatelné, tohle tým musí dotáhnout do konce a nesmíme z toho udělat pravidlo,“ hlásil rezolutně střelec.

S tím souhlasil i pozdější hrdina utkání, obránce Marek Ďaloga. „Bylo to podobné jako ve Varech. Hráli jsme lépe, vyhrávali a pak jsme zase dostali góly. Musíme se z toho poučit, sezona je dlouhá a může to rozhodovat,“ shodli se bek s útočníkem.

Kometu stejně jako v zápasech posledního play off poslal na chvíli do kolen její bývalý hráč, tentokrát obránce Peter Trška. Ten pohotovou střelou ztrestal šílenou minelu Marcela Haščáka, vyhazujícího kotouč středem třetiny. Zlín pak minutu a dvanáct sekund před koncem vyrovnal a do té doby dominantní Kometa, která pouze hledala správný recept na výborného brankáře Kašíka, byla rázem v okamžiku dole. „Byl to direkt do brady, ale zvládli jsme se z toho naštěstí rychle oklepat,“ oddechl si kouč Jiří Kalous.

„Husí kůže“ z chorálů

Fanoušci, kterých přišlo 6 482, alespoň po dlouhém 555denním čekání dostali přídavek v podobě prodloužení. To ukončil jen chvíli před jeho koncem Ďaloga, jenž jako jediný bek formace překvapivě vystoupil u pravé tyče do pozice útočníka a nekompromisně zabil výtečný pas Michala Krištofa. Hala tak mohla konečně vybuchnout ve vítězném opojení. „Člověk má husí kůži, když stadion zpívá. Byli šestý hráč, bylo to perfektní,“ klaněl se ochozům muž, který si v zápase připsal i asistenci u Muellerovy branky.

Návrat nejlepšího střelce základní části minulé sezony také způsobil pohyb v útočných formacích. Kanaďan Brandon Magee se do sestavy nevešel vůbec a Luboš Horký se vrátil do třetí útočné letky.

„Vůbec poprvé včetně přípravy jsme hráli v takové sestavě, jakou jsme si asi představovali před sezonou. Nyní je ještě třeba trochu času, aby si vše sedlo, protože na dokonalou souhru v tréninku čas nebyl. Konečně ale můžeme začít trénovat přesně tak, jak chceme,“ žádá dobu hájení Kalous, pro kterého to byla premiéra na lavičce Komety před domácím publikem.