Zaťovič kličkou vytočil soupeře: Kdybych ji neudělal, mohl jsem mít klid

Brněnský kapitán Martin Zaťovič se v nové sezoně potýká s proměňováním sólových nájezdů. Se svou kličkou do bekhendu už ztroskotal na Liboru Kašíkovi ze Zlína a ve čtvrtek ho podobně vychytal i Milan Klouček z Pardubic.

Ve třetí třetině mohl Zaťovič posunout skóre atraktivní partie Komety proti Dynamu na 4:2 a uzemnit bojovného soupeře. Místo toho se jeho tým obával o výhru až do konce.

„Kdyby Dynamo vyrovnalo, tak bych si sypal popel na hlavu. Ale máme tři body, což je to hlavní,“ oddechl si zkušený člen první brněnské formace.

Kometa dala všechny tři góly v první třetině. Ani vynikající nástup jí ale nemusel stačit, protože se za stavu 3:0 proti ní postavil vynikající náhradní gólman hostí Klouček. Už jí skórovat nedovolil.

„Tohle je to, s čím se potýkáme, že neproměňujeme dostatek brankových příležitostí. Bylo to tak i (v úterý) v Mladé Boleslavi, kde hra nebyla až tak špatná, ale prohra byla vysoká,“ ohlédl se brněnský kouč Jiří Kalous za výpraskem 1:5 z předcházejícího venkovního duelu.

Ten Kometě nezbývalo než hodit za hlavu. Kalous udělal další dílčí změny v útocích, do branky vrátil jedničku ze začátku sezony Mateje Tomka a šlo se na silné Pardubice.

„Od rána jsme do toho šli s tím, že vyhrajeme. Pro sebe i pro lidi, kteří na nás chodí ve velkém počtu. Se Zlínem (Kometa vyhrála 3:2 v prodloužení) jsme je zklamali, i my jsme byli jako opaření. Jsme rádi, že s Pardubicemi jsme to zvládli,“ glosoval výsledek předehrávky 4. kola Zaťovič.

Bez obav to ale rozhodně pro ambiciózní Kometu nebylo. Stačilo, aby Pardubice korunovaly svůj stále vylepšovaný výkon snížením na 3:1, a už to zase v modrobílé obraně vřelo.

„Dostali jsme gól a byla tam panika, to tam nesmí být,“ hodnotil Zaťovič. „Když se vede, musí se to hrát úplně jinak. Dneska už tam bylo vidět, že jsme dokázali hru korigovat, rozhodovat se, jestli jít dopředu nebo ne, kam hodit puk. Pak jsme ale udělali v našem pásmu dvě chyby, dostali jsme dva góly a zase jsme na sebe hleděli,“ podivoval se slabostem Komety její kapitán.

Trenér Kalous musel vybrat oddechový čas, aby svůj soubor vzmužil. S vypětím sil pak Kometa výhru zaknihovala, ovšem ještě v poslední minutě ji zachránila horní tyč.

„Dobrý gólman si umí branku postavit,“ usmíval se Zaťovič. „Jsem rád, že i on má první výhru. Taky mu pomůže,“ dodal už vážněji.

Ze zápasu si odnesl ještě jeden nezvyklý zážitek. Zatímco kličkování před brankářem mu nešlo podle představ, za brankou při jedné z akcí kličkou „vykoupal“ pardubického obránce Dennise Robertsona tak, že Kanaďana v barvách Dynama rozčílil k nepříčetnosti. Robertson se z prohraného souboje sebral, dojel Zaťoviče a pořádně ho holí obouruč přetáhl přes lýtka.

Vyloučení z toho nebylo, rána na Zaťovičově noze zato zůstala.

„Bolí to dost,“ přiznal kapitán Komety. „Asi to k tomu patří, jak jsem ho udělal za bránou, tak mu to asi pěnilo v hlavičce. Akorát si myslím, že hokejka je zbraň a mělo by se to trestat. Trefil mě pěkně pod koleno, do šlachy. Vyhráli jsme, to je útěcha. Určitě to bylo tou mojí kličkou, tam to vzniklo. Kdybych ji neudělal, tak jsem měl možná klid,“ rozmýšlel Zaťovič.