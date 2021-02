Bohorovnost jde stranou, Kometa před play off září

Kometa přitom byla od počátku defenzivnější. „Průběh zápasu byl odrazem první třetiny. Oni hráli s kotoučem, ale my hráli to, co jsme potřebovali,“ pochvaloval si brněnský asistent trenéra Jan Zachrla.

Domácí se prosadili už třináct sekund po úvodním vhazování. Filip Král vyslal střelu od modré, kterou brankář jen ztlumil, a hostující Gríger místo vyhození puk nešťastně zametl do vlastní branky.

Král se tak v zápisu stal střelcem, čímž potvrdil výbornou produktivitu modrobílých beků v posledních utkáních. „Pokud pětka, ještě s gólmanem šestka, hraje pospolu, tak v dnešním hokeji není rozdíl mezi útočníky a obránci. Obránci dávají góly a útočníci dobře brání,“ konstatoval Zachrla.

Čísla a zajímavosti 6 zápasů v řadě Kometa bodovala. Ztratila jen v Karlových Varech po nájezdech.

Kometa bodovala. Ztratila jen v Karlových Varech po nájezdech. 17 bodů si v této sérii připsali obránci. Defenziva procitla výrazně.

si v této sérii připsali obránci. Defenziva procitla výrazně. 4 utkání zbývají do konce základní části. Dva zápasy ještě Brňané hrají doma.

Zadním řadám Komety jako by přidal šťávu příchod nového asistenta trenéra Jozefa Kováčika. Za jeho přítomnosti na střídačce tým neprohrál a obránci si plní povinnosti na obou stranách hřiště. „Jožo pomohl svými postřehy. Spíš bych ale řekl, že hráči vnímají situaci, že se blíží konec základní části a play off. Bohorovnost jde stranou. Obranná činnost je také věcí celého týmu, nejenom obránců. Tým je teď zajedno, brání jako celek a nejen jako jednotlivec. Pak máme za poslední tři zápasy pouhé dva inkasované góly,“ rozplýval se Zachrla.

Že je tým na stejné vlně, potvrzuje i další střelec pátečního zápasu Silvester Kusko. „Jak je vidět, lajny jsou také stálejší, takže jsme udělali další dobrý krok, abychom v play off byli úspěšní. Po přestupovém období se tým ustálil, obranné dvojice jsou namixované většinou tak, že je tam jeden ofenzivní s někým, kdo je spíš víc do obrany. A brankáři jsou skvělí. Vše si sedá a chyb v obraně je méně a méně,“ popisoval útočník.

Kometa tak pomalu, ale jistě odstraňuje vytýkané nešvary. Také proti Liberci se trefily kromě elitní formace i další útoky. „Je to důležité pro psychiku hráčů, co se prosadili. Další aspekt takového úspěchu je fakt, že soupeř se musí chystat nejen na naši elitní pětku, ale musí nakoukávat celý tým,“ ocenil Zachrla.

Samostatnou kapitolou pak zůstává fazóna Petera Muellera, který si v pátek připsal gól a asistenci, čímž se dotáhl na třineckého Martina Růžičku v čele kanadského bodování soutěže. „Jestli se na něj dá hrát ještě víc, to nevím. On už teď má čas na ledě šíleně vysoký, ale říká, že by něco navíc ještě zvládl. Snad se mu povede vyhrát,“ líčil pobaveně Kusko.