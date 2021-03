Šance pro Vejmelku, vybrali experti jedničku Komety pro play off

Dřív nebylo o dominanci dvojnásobně zlatého Marka Čiliaka pochyb. Nyní z brněnského klubu nezní ani náznakem, zda bude chytat tahoun základní části Karel Vejmelka, nebo jeho zdatný záskok Lukáš Klimeš.

Čísla, jaká oba muži v posledních dnech vykazují, naproti tomu známá jsou: dohromady oba za minulé dva zápasy dostali deset gólů, Vejmelka byl v pátek na Spartě střídán, Klimeš si v neděli potupu s Pardubicemi vytrpěl až do konce. Do předkola, hraného na tři vítězné zápasy, vstoupí Kometa už zítra ve Vítkovicích.

„Takové výsledky na klidu nepřidají gólmanovi ani týmu,“ míní Roman Málek, bývalý brankář a nyní televizní expert stanice O2 TV. Nutně to však podle jeho názoru nemusí znamenat problém pro Kometu, protože mezi koncem základní části a startem play off je krátký čas na nadechnutí.

Zásadní podle Málka je, aby v Brně rychle jeden z dvojice Vejmelka–Klimeš převzal roli jedničky pro vyřazovací část. „Čekal jsem, že když na těžký zápas na Spartě nastupuje od začátku Vejmelka, že bude jedničkou on. V neděli chytal Klimeš. Důležité je, i když byli oba během sezony vyrovnaní, aby číslo jedna bylo určené,“ uvažuje.

Vejmelkova základní část 91,1 procenta má úspěšnost zákroků. Šlo na něho 1 060 střel, dostal 94 gólů. 2,79 je Vejmelkův průměr obdržených gólů na zápas. Má také tři čistá konta. 35 zápasů, do nichž zasáhl, rozprostřel do celé letošní sezony.

Pokud by měl pohledem zvenčí vybrat, vsadil by Málek na Vejmelku. „U Klimeše málokdo čekal, že bude mít čísla, jaká měl, odehrál dobrou sezonu. Já ale z dovednostních důvodů jako gólmana vidím výš Vejmelku. To je můj subjektivní názor,“ říká někdejší vítěz extraligy se Slavií a trojnásobný nejlepší brankář soutěže.

Připomíná však, že zkušenosti se zápasy o titul mají oba gólmani srovnatelně malé. Vejmelka v play off nastoupil šestkrát před šesti lety ve čtvrtfinále a semifinále za Pardubice, Klimeš si závěrečné boje vyzkoušel zatím jen v první lize.

„Jejich aktuální výkony nejsou špatné, ale oslnivé taky ne,“ sleduje Vladimír Nadrchal, legenda Komety. I on by raději vsadil na 24letého Vejmelku. „Pokud tam není zdravotní problém, tak asi ano. Měl v sezoně úseky, kdy chytal opravdu výborně. Nechal bych začátek na něm. Je tu i ta okolnost s vysoko prohranými posledními dvěma zápasy, což by taky měl lépe zvládnout ten zkušenější z nich,“ přemítá Nadrchal.

Střídání brankářů bylo plánované

Je možné, že stejným způsobem jako bývalí brankáři uvažují i v Kometě, případně že už jasno mají. Rozdělení posledních dvou duelů mezi Vejmelku a Klimeše totiž bylo plánované, stejně jako to, že od poloviny února, kdy se Klimeš vrátil po delším zranění, zasáhli oba shodně do šesti zápasů.

Klimešova základní část 91,7 je jeho úspěšnost zákroků. Šlo na něho 555 střel, inkasoval 49 gólů. 2,74 je jeho průměr obdržených gólů na zápas. Přidal jedno čisté konto. 18 zápasů má ze začátku a konce základní části, mezitím byl zraněný.

„Klimeše jsme po zranění potřebovali dostat do zápasového rytmu a zároveň dát Vejmelkovi trochu oddechnout. Tak jsme to udělali takhle. To je jediné, co k tomu můžu před sérií říct, zbytek patří do naší kuchyně,“ pravil trenér brankářů Komety Pavol Rybár.

Dvě pětigólové nálože na rozloučenou se základní částí ho nevyvedly z míry. „Nemyslím si, že by to byl problém. Oba kluci jsou věkem sice mladší, ale už dost otrkaní, aby se s tím vyrovnali. Ty zápasy nevyšly celému mužstvu,“ namítá Rybár.

Málek souhlasí s tím, že průměrná čísla, s nimiž je Vejmelka na 13. místě mezi extraligovými brankáři, nelze klást za vinu jenom muži v masce.

Brněnský brankář Lukáš Klimeš

„Předchozí sezonu měl vynikající, vytlačil Čiliaka na hostování do Zlína. Přesto ho Kometa začala s Čiliakem po jeho návratu střídat, a myslím si, že kdyby se hrálo play off, začínal by opět Čiliak. To je jedna věc. Na začátku této sezony prohrála Kometa doma 3:7 s Plzní, na tom utkání jsem byl a prohra nešla za Vejmelkou, ale vyžral si to a v dalším utkání byl v brance Klimeš. Je to také o důvěře a strategii klubu. Vejmelka nebyl v této sezoně top gólmanem, ale ono celé Brno mělo sezonu všelijakou. S tím se on trochu svezl,“ hodnotí účinkování Komety a jejího gólmana Málek.

Vejmelkova forma gradovala v lednu, kdy držel 215 minut neprůstřelnost. Jeho srovnávání s Čiliakem, jehož výkonnost v play off byla ve své době dominantní, není podle Málka ani Nadrchala namístě.

„Tehdy měla Kometa výborné mužstvo. Myslím si, že takové tam momentálně není. Teď má Brno famózní první lajnu, která nasbírala přes 150 kanadských bodů, ale hokejisté, kteří s ním vyhráli dva tituly, už chybí. Řekl bych, že i když byl na Spartě střídaný, byl to Vejmelka, kdo brněnský mančaft v první třetině ještě držel. Až třetí gól šel na jeho vrub, pak dostal ještě čtvrtý, to už jde brankářské sebevědomí dolů, ovšem Kometa tam hrála špatně. To jsou spojité nádoby,“ připomíná Málek.