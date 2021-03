Schneider o nové roli v Kometě: Góly dávám rád, ale teď je ze mě brusič

Anglické hokejové názvosloví má pro hráče tohoto ražení termín grinder, volně přeloženo brusič. Charakterizuje ho jako borce, jemuž sice nebývá dáno tolik útočného umu, zato překypuje vůlí a obětavostí.

V brněnské Kometě ovšem roli „brusiče“ plní kanonýr, který ještě na konci prosince ve střílení gólů patřil k nejlepším v extralize. Jenže pak neskutečnou formu Petera Schneidera zmrazilo zranění ruky, a úměrně tomu, jak líně od jeho návratu na konci ledna rostl počet kanadských bodů, klesal jeho prostor na ledě. Až se stále ještě druhý nejlepší střelec Komety dostal z prominentního místa ve druhé pětce na rozhraní třetí a čtvrté lajny, kde se rozdávají převážně obranné úkoly.

Rozpolcená sezona Petera Schneidera v Kometě Do konce roku 2020 / Od začátku roku 2021 25 Odehraných zápasů 16 16+4 Góly a asistence 4+2 18:21 Čas na ledě 13:55 4:23 Čas v přesilovkách 2:15 0:54 Čas v oslabení 0:01 2,3 Střely na branku/zápas 1,9 10 Trestné minuty 6 -1 Hodnocení +/- -7

„Baví mě vyhrávat a dávat góly. Pokud se to děje, tak je celkem jedno, jaký styl hokeje musím hrát. O hodně těžší je, když se nevyhrává,“ připouští rakouský reprezentant. To byl k jeho nelibosti úterní případ, Kometa prohrála 2:3 v prodloužení s Olomoucí. Schneider se trefil jednou.

Ulevilo se vám, že jste v posledních dnech protrhl střeleckou mizérii?

Rád střílím góly. Jedenáct zápasů se mi to nepodařilo, což je nejdelší doba v mé kariéře bez vstřelené branky, takže jsem pochopitelně měl radost. Hlavně v neděli v Hradci, kde to přineslo vítězství. Tam jsme potvrdili, že jdeme nahoru, a z toho se těším nejvíc.

Co vám pomohlo dostat střelbu zase do zažitých kolejí?

Jednoduše víc prostoru na ledě. V posledních zápasech jsem začal zase chodit víc na přesilovky, mám víc času, a to se odrazilo na mém sebevědomí. Když jsem pak dal první gól, tak jsem cítil, že mi to pomůže.

Do přesilovek ale chodíte ze třetí nebo i čtvrté lajny. Chápal jste trenéry, že vás tam zařadili?

Vždycky se musíte dívat na celý tým. Trenéři nemohou rozhodovat podle toho, aby se jeden hráč cítil dobře, ale aby se vyhrávalo. Dokud něco funguje, tak to tak trenéři staví. Hráč nemůže být naštvaný, když se vyhrává, že nedostal tolik prostoru. Je to sice komplikovanější a hůř se prosazuje, když nejste tolik na ledě, ale musíte to přijmout a pracovat pro tým i na sobě.

Poznamenalo prosincové zranění ruky vaši střelbu natolik, že jste se od začátku ledna trefil jen čtyřikrát?

Z fyzické strany ne, i když to zranění občas ještě cítím. Problém však byl v psychice. Neměl jsem sebevědomí, nedával jsem góly, následně jsem přestal dostávat tolik času na ledě, a pak se snadno dostanete do fáze, kdy vám nejde nic. To je pak těžké. Určitě těžší než zranění. Mechanika střelby zůstala stejná, ale hlava fungovala hůř.

Na podzim jste chodil i na oslabení. Jste rád, že teď už nemusíte?

Po fyzické stránce by mi to vůbec nevadilo. Dobře jsem se na to připravil, klidně bych oslabení hrál i teď. Na podzim jsme měli hodně nemocných a zraněných, což byl taky důvod, proč jsem toho odehrál tolik. Teď si to svoje musím na ledě najít jinak. Pravdou je, že my teď máme v Brně dobré hráče, kteří oslabení odehrají.

Zvykl jste si na „lítací“ hokej s Dávidem Bondrou a Silvestrem Kuskem, s nímž poslední týdny hráváte?

Kluci jsou super. Všechno tvrdě odmakají, nevzdávají se, to se mi líbí. Myslím, že si dobře rozumíme.

Vy ale zřejmě musíte hrát podstatně odlišnější hokej než ve druhé pětce s Jakubem Klepišem.

Je to rozdíl, ale v obou lajnách se dá hrát a dá se něco udělat. I jako třetí lajna jsme dali gól a měli jsme šance. Musíte se umět přizpůsobit. Když jsem ve čtvrté lajně, tak je potřeba hlavně nedostat gól, zahrát dobře v obraně. V té jsem se, myslím si, taky zlepšil.

S Klepišem se bránit nemusí?

(směje se) Musí, ale je to jiný hokej, s Kubou jsme byli hodně v útoku. Tam šlo o to, abychom dávali góly. Čtvrtá pětka je od vytváření tlaku na soupeře a hlavně od bránění.

Dá se říct, že v této situaci máte výhodu, že nejste jen tím typem střelce, na kterého musí zbytek mužstva pracovat, ale umíte i zrychlit, poradíte si v souboji a nevadí vám kmitání po hřišti?

Doufám, že to tak je, a jestli to tak vidíte, tak za to děkuji. Doufám, že budu ukazovat, že umím hrát fyzicky, bruslit, dostávat puky do pásma, zkrátka být takový grinder. Borec, který se nebojí jít forčekovat, obtěžovat, přitlačit na hráče.

Baví vás to?

Baví mě vyhrávat a dávat góly. Pokud se to děje, tak je celkem jedno, jaký styl hokeje musím hrát. O hodně těžší je, když se nevyhrává.

Dva Peterové. Vlevo Rakušan Schneider, vpravo Američan Mueller.

Dostáváte se za to v přesilovce zase na svoje oblíbené místo mezi kruhy, odkud jste byl na podzim jen těžko k zastavení?

Ono se to trochu střídá. V neděli nehrál Kuba Klepiš, tak jsem tam šel místo něho. Jindy to může být zase jinak. Věc je i ta, že teď už týmy proti nám hrají oslabení jinak a už mezi kruhy tolik puků nedostanete. Oni si to hlídají. Já ale vždycky nejraději budu hrát v předbrankovém prostoru, i trenéři mi to tak říkají, a budu chodit na dorážku nebo na teč.

Jste tam zvyklý?

V minulosti jsem hodně hrával i na levém kruhu, ale to je v Kometě samozřejmě pasé. Tam je Peter Mueller. (smích)