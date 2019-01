Barankovo pravidlo: Raději blbost říct, než ji pak vyvést na ledě

„První dny po přestupu byly samozřejmě hektické, ale tohle období končí. Teď už není prostor na přemýšlení o jiných věcech, už bude jen koncentrace na hokej,“ hlásí 32letý slovenský reprezentant.

Pořád chodíte v Kometě z porady na poradu, abyste se vpravil do nové taktiky a chodu svého nového týmu?

Snažím se zapracovat, ptám se na řešení herních situací, jak mohly být sehrány lépe, učím se na poradách i na tréninku. Když je mi něco nejasné, raději se zeptám. Pro někoho to může znít jako blbost, ale raději se na tu blbost zeptám v kabině, než bych ji vyvedl na ledě.

Běží věci v Brně hodně jinak než ve Vítkovicích?

Neřekl bych hodně jinak, ale některé věci jsme měli zaužívané jinak. Beru to tak, že čím déle budu s týmem, tím rychleji budu mít zažitý brněnský systém. Teoreticky ho ovládám, ale potřebuji si ho zautomatizovat, abych nad ním nemusel přemýšlet.

Na co se třeba ptáte?

Třeba jsem nevěděl, jak bude vypadat páteční režim, kdy jedeme vlakem do Vítkovic. Kde je sraz, co a jak. A další drobnosti. Mám takový pocit, že v Brně máme s týmem snídaně a večeře, což ve Vítkovicích nebylo, tam jsme měli obědy po rozbruslení. Tak jsem se ptal na to, jak jsou ošetřené obědy. Tyhle detaily jsem měl na mysli.

Kdo je takovou vaší pomyslnou prodlouženou rukou, když něco potřebujete?

Zatím mám číslo jen na jednoho chalana a tím je Tomáš Malec.

Dobrák od kosti, řekne o něm každý. Potvrdíte to?

Souhlasím s tím. Ještě jsem neměl možnost hrát s ním v jednom mužstvu, tedy kromě reprezentace, ale je mi jasné, že to je dobrý člověk s dobrým srdcem. Když se ale zeptám kohokoliv, tak radu vždy dostanu. Nesedím a netvářím se, že je mi všechno jasné. Kdo je první po ruce, toho se ptám.

Mimochodem sledujete, s jakým drajvem Malec letos hraje? Zjevně mu pomohla pozvánka do reprezentace a pár nastřílených gólů.

Tomáš byl vždycky pes obranář. On nehonil kanadské body, vždycky místo nich zastal černou práci. To je v dnešní době cenné. Jde do oslabení, do soubojů, do odebírání puků. To si pokaždé splnil parádně. Tak by to mělo vypadat, když tedy vyjdeme z toho, že slovo obránce je od slova bránit.

Shodnete se na tom ve dvojici s Ondřejem Němcem, nebo vás to oba táhne dopředu?

Když Ondra vidí, že podporuji útok, nemá v jeho případě smysl jít taky dopředu. Což platí i naopak. Když zaútočí on, zajišťuji obranu já. Čteme hru, reagujeme. Já jsem sice nalevo a Ondra napravo, ale ani to není dogma. Hokej je rychlý sport. Když se jeden ocitne na straně toho druhého, vyplní ten druhý volné místo po něm.

V pátek zamíříte vlakem Kometa Expres na zápas do Vítkovic. Bude pro vás cestování vlakem na zápas nové?

S Vítkovicemi jsme tak taky jezdili, nejčastěji na Spartu. V Rusku jsme měli cestu rychlovlakem do Petrohradu. Často se říká, že vlak je komfortnější než letadlo; nastoupíte a hned se vezete. Nemusíte nikde být dvě hodiny před odletem.

Kometa Expres Druhý výjezd míří do Vítkovic * Třináct měsíců od premiérové cesty do Prahy na Spartu vyráží znovu Kometa Expres. Speciálně vypravený vlak poveze brněnské mužstvo, jeho fanoušky a hosty zítra k utkání do Vítkovic. * Odjezd Kometa Expresu je v pátek ve 12.30 z nádraží Brno – Královo Pole, příjezd do Ostravy je v 15.05 hodin. Utkání se hraje od 17.30. * Zpět do Brna vyráží vlak z nádraží Ostrava-Vítkovice ve 21.31, příjezd do Králova Pole je ohlášen na 23.52. Na cestující bude po návratu čekat posílená městská hromadná doprava. * Fanoušci se na palubu Kometa Expresu mohli dostat prostřednictvím soutěže při zápasech Komety, o kterou projevili mimořádný zájem. Během posledního utkání, při němž se jízdenky do Vítkovic losovaly, vykoupili zájemci losy do Hokejové tomboly 50 na 50 za 100 tisíc korun, což se stalo v extralize vůbec poprvé. * Před pátečním odjezdem je kapacita Kometa Expresu naplněna, fanoušci obsadí dva vagony.

Zaujala vás myšlenka Kometa Expresu?

Myslím si, že to je atraktivní pro fanoušky, kteří mají možnost cestovat s mužstvem, a pro nás hráče je to obrovská vzpruha. Víme, že s námi na výjezd fanoušci jedou a že jejich podporu v hledišti budeme mít.

Přesně takhle první výjezd Kometa Expresem na Spartu vypadal.

Nevěděl jsem, že jede už podruhé. Až teď v Brně se dozvídám, jaké projekty se kolem klubu dějí. Možná jsem ten pojem Kometa Expres už dřív někde zaslechl, ale víc jsem si pod ním neuměl představit.

Vnímají hráči v jiných extraligových týmech Kometu z pohledu jejích projektů a marketingových aktivit? Je jim známo, co Kometa podniká?

Můžu to posoudit jako hráč, který zde nehrál. Je to tak, že ne všechny informace se vám mají šanci dostat do uší, když působíte jinde. Nežijete v tomto městě, kde mezi lidmi informace kolují. Ale pak přijdete do Brna a vidíte to prostředí kolem sebe. Já osobně vidím naproti hotelu, kde bydlím, školku Kometku. To vnímám pozitivně, od útlého věku se v dětech rozvíjí komeťácké návyky a vštěpují se jim základy. Zajímavý je i tento speciální vlak.

A to nevíte zdaleka o všem. Třeba vedle školky je i dětské kadeřnictví Kometka, pokud jste rybář, můžete jít na komeťácké rybářské závody a podobně.

(s úsměvem) Vidíte, další novinka. Učím se tady každý den. Asi se toho kolem Komety děje hodně a je co objevovat.

Dýchlo na vás po přestupu, že jste součástí větší organizace?

Je cítit, že je zde taková rodinná atmosféra. Pracuje tu hodně špičkových lidí, kteří se kolem nás motají. Ale nemůžu říct ani o Vítkovicích, že by to tam špatně fungovalo, to v žádném případě. Před třemi lety to tam převzali, vydali se nějakou cestou a taky jim to vychází. Nerad bych oba kluby porovnával. Zkrátka jsem se ocitl v kvalitním klubu s kvalitní infrastrukturou.

Přejí si hráči, aby se do Komety dostali?

Dalo by se to i tak říct. Je to jen moje domněnka, ale když nějaký hráč dostane nabídku z Komety, myslím, že neváhá.

Vítkovice otevřeně řekly, že od příští sezony by si vás nemohly dovolit, proto vás pustily do Brna. Vyhovuje vám takové jasné sdělení směrem k fanouškům?

Jako hráč to akceptuji, bylo to řečeno na rovinu a to je v pořádku. Myslím, že jsme se rozešli v dobrém, a že když se potkáme, nemáme si co vyčítat nebo proč se na sebe křivě dívat. Nikde nebylo psané, že tam vydržím deset let. Hokej je sport, ale i byznys. Já jsem se v situaci, že přestupuji během sezony, ocitl poprvé v kariéře. Jsem rád, že jsem v Brně.

Dělá na vás dojem, že sdílíte šatnu s hráči jako Martin Erat nebo Tomáš Plekanec?

Martin má teď nějaké svoje věci, s ním jsem možnost prohodit pár slov ještě ani moc neměl. S Tomášem sedíme vedle sebe. Každý jsme zvyklý na svůj rituál, svoje věci, rozcvičku před zápasem nebo před tréninkem, a děláme si to svoje. Když na to přijde, dáme řeč. Faktem je, že Tomáš dokázal v hokeji o hodně víc než hodně z nás v té kabině, ale beru ho jako kohokoliv jiného a ani on se na nás nepovyšuje.

Narodil jste se v Ilavě stejně jako Marek Kvapil, bývalý hráč Komety. Znáte se od dětství?

V Ilavě jsme se oba narodili jen proto, že tam je porodnice. Kvápa tam pak i bydlel, já jsem bydlel pár kilometrů odtud v Duvnici. Tam jsme vyrůstali hokejově, v tamní hokejové škole jsme chodili do stejné třídy. Hodně mladých hráčů odtud přecházelo do Dukly Trenčín, což mělo zvuk, a to byl i Markův případ. Pokud si pamatuji, jeho otec byl Čech, mluvil česky. Proto také šel Marek do Prahy hrát za Slavii. Tam jsme kontakt ztratili. Možná jsme pak proti sobě hráli v Americe na farmě... a teď se potkáváme v extralize.

Vy jste hraní na farmách proměnil v jediný start v NHL. Má pro vás svoji symboliku?

Přemýšlel jsem o tom, že kdybych za ty roky, co jsem v zámoří působil, dostal víc šancí, tak bych tam možná ještě rok dva zůstal. Ale přišla nabídka z Ruska a já nelituji, že jsem ji vzal. No a ten jeden start... potěší to, vždycky na to budu vzpomínat. Dostal jsem krásnou plaketu, kde byla sestava Rangers, naproti sestava Tampy, mezi tím puk. Bohužel to byl jen jeden zápas, ale zaplaťpánbůh i za ten.