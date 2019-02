Vítkovice vyzvou Kometu. Už počítají s Trškou i se Szturcem

Před pořádnou výzvou stojí hokejisté týmu Vítkovice Ridera. V 36. kole extraligy hostí brněnskou Kometu, která do Ostravy přijede speciálním Kometa Expresem doprovázená stovkami fanoušků. A v dresu Komety se na ledě Ostravar Arény poprvé ukáže obránce Ivan Baranka, který byl ještě minulý týden oporou Vítkovic.

„Nikde nebylo psané, že vydržím v Ostravě deset let. Hokej je sport, ale i byznys. Já jsem se v situaci, že přestupuji během sezony, ocitl poprvé v kariéře. Jsem rád, že jsem v Brně,“ prohlásil 32letý slovenský reprezentant, kterému ve Vítkovicích končila po sezoně aktuální smlouva.

S klubem se nedohodl na jejím navýšení, proto ho Vítkovice pustily do Brna. „Jako hráč to akceptuji, bylo to řečeno na rovinu a to je v pořádku. Myslím, že jsme se rozešli v dobrém, a že když se potkáme, nemáme si co vyčítat nebo proč se na sebe křivě dívat,“ poznamenal Baranka. „Ale nemůžu o Vítkovicích říct, že by to tam špatně fungovalo, to v žádném případě. Před třemi lety to tam převzali, vydali se nějakou cestou a taky jim to vychází. Nerad bych oba kluby porovnával. Zkrátka teď jsem se ocitl v kvalitním klubu s kvalitní infrastrukturou.“

Pro Vítkovické to však bude souboj nejen s Barankou. V minulé sezoně je brněnský soupeř vyprovodil ve čtvrtfinále krutě 0:4 na zápasy. „Brno má obrovskou kvalitu. Je zbytečné říkat a vypočítávat všechna ta velká jména a kvality a plusy, které v týmu Komety jsou. Bude to další těžký zápas, opět v našem domácím prostředí,“ konstatoval vítkovický kouč Jakub Petr a připomněl tak, že i předchozí tři utkání sehrály Vítkovice doma.

Po výhrách nad Pardubicemi, Třincem a Karlovými Vary bude ostravský celek vzdorovat doma brněnské Kometě hnané stovkami jejích fanoušků.

„Z pozice trenéra a generálního manažera říkám, že mi vůbec nevadí, že sem přijede tolik fanoušků z Brna, protože nezaberou ani pětinu haly. Je na nás na ledě a na našich věrných fanoušcích v hledišti, abychom společně ukázali, že Brňané tady doma nebudou,“ prohlásil Jakub Petr. „Každý do toho jdeme se svou výzvou. Nadávat u piva a na netu umí u nás v kraji každý, včetně mě, ale teď bychom měli všichni ukázat, že umíme k tomu i aktivně přistoupit a postavit se za naše Vítkovice.“

Vítkovičtí už mohou počítat s Peterem Trškou, který se vrátil do hry minulý víkend po dlouhé absenci zaviněné zlomeninou nohy. Hrát by měl i Roman Szturc, jenž scházel v minulých duelech kvůli viróze léčené antibiotiky.

„Závěr základní části se už dostává do takových obrátek, že je teoreticky jedno, proti komu stojíte, ale hraje se nadoraz a bojuje o play off. Kometa, to je atraktivní duel, podobně jako s Třincem,“ přirovnal vítkovický kouč. „Ale pro nás to musí být opět jen jeden z dvaapadesáti zápasů, do kterého se ale musíme snažit přenést ještě víc, než tam bylo v předchozích dvou zápasech.“