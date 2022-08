Za deset pět. Mistři Komety školili při exhibici své nástupce

Zápas měl neobyčejná pravidla v podobě nájezdových přestávek, tanečních soutěží na ledě či závody štafet. Právě tyto disciplíny zásadně určily výsledek. K vidění tedy byl nájezd brankáře Sasu Hoviho na Karla Vejmelku, taneční duel Petra Holíka s Jozefem Kováčikem a další vylomeniny.

Kdo by čekal válečnou poradu v kabině, byl by zklamán. Trenéři neměli zrovna zásadní slovo, diskuzi prý určoval někdo jiný. „Jožo Kováčik vytáhl slivovici, takže témata byla jasná,“ smál se Jan Švrček.

Zápas si užilo 5658 diváků. Akci možná ubral pozornost úspěch fotbalistů Zbrojovky Brno, kteří ve stejném čase bojovali v ligovém zápase s Mladou Boleslaví. Aktéři byli i tak nadšení.

„Já jsem si to tady vždy užíval, publikum je tady nejlepší v republice. Moc si to užívám i dnes a je to pro nás odměna. Kometě bych do dalších let jen to nejlepší a ať nezapomínají i na mladé kluky, ze kterých jsou pak ty budoucí hvězdy,“ hodnotil unikátní setkání Tomáš Divíšek.