Kyčel drží a Plášek se NHL nevzdává: Taková šance už nemusí přijít

Přesto je to poněkud překvapivá volba. Spíše se očekávalo, že po návratu ze zámoří zamíří do Brna, odkud do Vancouveru odcházel. „Přišlo to ze dne na den. Já do toho úplně nevidím. Řešil to za mě agent. Dohodlo se to ve Vancouveru i na Kometě, tak jsem tady,“ vykládá. „Mohl jsem zůstat v nižší soutěži v Kanadě, nebo v AHL, ale pro mě byla nejlepší možnost jít sem.“

A tak si hned ve čtvrtém utkání poprvé vyzkoušel, jaké to je, nastoupit v Rondu proti Kometě, za kterou odehrál 124 utkání. „Hodně zvláštní, ale zápas jsem si užil. Během dlouhé absence jsem se viděl jen s Martinem Zaťovičem, s ostatními hráči ne,“ líčil odchovanec Přerova po porážce 0:1 po nájezdech. „Výborný výkon podali oba brankáři, byl to spravedlivý výsledek,“ ocenil hlavně olomouckého gólmana Jana Lukáše, jenž neinkasoval podruhé v řadě.

Hrdinou utkání mohl být on sám, leč neproměnil únik v prodloužení ani poslední olomoucký nájezd v páté sérii. „Je to škoda, mohl jsem rozhodnout a dva body mohly být naše. Bylo to rychlé, improvizoval jsem a nevyšlo to,“ litoval. „Nájezd jsem dával Furchovi mezi nohy a nevím, kde se puk zastavil. Bylo to nacvičené, ale špatně provedené.“ Sebekriticky dodal, že to bylo jeho nejhorší vystoupení za Moru: „Byl to můj nejhorší výkon od příletu domů.“ Nepřidalo mu ani vyloučení hned ve druhé minutě. „To nebyl dobrý start do zápasu. Byly to dvě minuty hrůzy.“ V předchozích třech zápasech přitom zaznamenal tři asistence. Ve třetí lajně si dobře rozumí s kamarádem z Přerova Jakubem Navrátilem. „Za ty body jsem rád, ale hlavně potřebuju, abych se cítil dobře. Doufám, že body budu sbírat dál.“

Plášek loni uzavřel tříletý nováčkovský kontrakt s Vancouverem v NHL, ale vinou zranění sehrál v minulé sezoně jen osm utkání na farmě v Abbotsfordu v nižší AHL.

Po uplynulém ročníku se podrobil operaci kyčle a hokej nehrál dlouhých sedm měsíců. „Bylo to hrozně těžké na hlavu, celý rok jsem nehrál. Čtyři měsíce jsem byl úplně mimo, nemohl jsem dělat nic. Letní přípravu jsem začal později, než bych si představoval,“ vysvětluje kondiční manko. „Necítím se dobře, chybí mi zápasová praxe, fyzicky to taky není ono. Doufám, že se to co nejdřív spraví. Kyčel je už stoprocentní.“

Sezonu má šikovný bruslař, který nakoukl do české reprezentace, dohrát v Olomouci, avšak sen o NHL nevzdává: „Určitě se chci vrátit. Taková šance už nemusí přijít.“