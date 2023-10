Plášek se ze zámoří vrací do Olomouce, přivábili ho i fanoušci

Hokejový útočník Karel Plášek se vrací do extraligové Olomouce. Třiadvacetiletý odchovanec Přerova se před sezonou vrátil do zámoří, ale neprosadil se ve Vancouveru ani v Pittsburghu, který následně získal jeho práva, a rozhodl se vrátit do Česka. Hanáci jeho příchod oznámili po zápase proti Litvínovu.