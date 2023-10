Zámoří nebyla moc pozitivní zkušenost, vysvětlil Plášek návrat do Olomouce

„Rozhodlo především to, že jsem tady byl a je tu výborná parta, výborní trenéři. Mám to blízko domů, takže Olomouc pro mě byla první volba. Jsem rád, že to vyšlo,“ řekl klubovému webu.

Obnovenou premiéru za Hanáky si může připsat v pátek na ledě Kladna. V NHL patřil naposledy Pittsburghu, který přerovského odchovance získal s obráncem Jackem Rathbonem z Vancouveru za beka Marka Friedmana a forvarda Tye Glovera. Plášek měl však začít raž na druhé farmě Wheeling Nailers v nižší soutěži ECHL. „Proto jsem se rozhodl, že se chci vrátit,“ vysvětluje pro tuto chvíli trpký konec snu o NHL.

Bude se o nejlepší hokejovou soutěž planety ještě chtít poprat? „Úplně takto na to nemyslím. Spíše se soustředím, abych měl dobrou sezonu. Co přijde potom, to přijde.“

Zámořské snažení si představoval jinak. Vancouver draftoval Pláška v roce 2019 v 6. kole na 175. místě a předloni s ním podepsal tříletý nováčkovský kontrakt. V této sezoně by měl příjem v případě působení v NHL 875 tisíc dolarů. Na farmě by mu příjem klesl na 75 tisíc dolarů. V AHL působil už v sezoně 2021/22, kvůli zranění a operaci kyčle stihl však jen osm zápasů a nebodoval.

„Zkušenost to byla, ale musím říct, že ne moc pozitivní,“ ohlíží se. „V první sezoně jsem byl celý rok zraněný, ve druhé jsem na to neměl fyzicky, protože kvůli zranění jsem toho přes léto mnoho nenatrénoval. Nebyl jsem stoprocentně připravený, tak mě poslali do Olomouce. Každopádně jsem rád, že jsem tam byl. Viděl jsem, jak to tam chodí.“

Na kempu Vancouveru se přitom před sezonou cítil dobře. „Ale hned na začátku bylo zřejmé, že šanci nedostanu.“

A začal se rýsovat návrat do Olomouce, ve které působil loni od 22. listopadu. Za Hanáky sehrál 38 zápasů včetně play off a nasbíral 20 bodů za sedm branek a 13 asistencí.

„Neřekl bych, že bych se při rozhodování díval na to, kolik jsem měl bodů. Cítil jsem se tady prostě dobře. K mému návratu spíše přispěla parádní parta, která tady pořád je,“ podotkl.

V kabině našel staré známé, včetně kumpána z přerovské líhně Jakuba Navrátila. „Jsme velcí kamarádi, hráli jsme spolu v Přerově už od sedmé třídy.“

Za ten krátký čas se toho v Olomouc moc nezměnilo, zpátky je i bodový lídr Káňa. „Přijetí bylo krásné, skoro jako kdybych vůbec neodešel. Kluky znám, i v létě jsem s nimi trénoval. Dalo by se říct, že jsem je neviděl jen měsíc a půl,“ usmívá se.

Těší se také na spolupráci s novým asistentem trenéra Róbertem Petrovickým, trojnásobným účastníkem olympijských her, který má za sebou krásnou kariéru i v NHL. „Je super, že je tady s námi. Trénuje nás velká osobnost, která nám toho hodně předá,“ věří bývalý hráč Brna, jenž v extralize odehrál 162 utkání a připsal si 43 bodů (19+24).

Syn bývalého útočníka Pardubic, Znojma, Vítkovic či Plzně Karla Pláška s mládežnickými výběry startoval na mistrovství světa hráčů do 18 let a dvakrát na světových šampionátech dvacítek. Předloni v dubnu si odbyl premiéru v seniorské reprezentaci a ve svém dosud jediném zápase při výhře v Euro Hockey Challenge v Jindřichově Hradci nad Rakouskem 7:2 skóroval. Teď chce nastartovat sebe i Olomouc, která je po třinácti kolech jedenáctá a nastřílela jen 24 gólů.

Naposledy však skolila rozjetý Litvínov, což sledoval Plášek po příletu ještě z tribuny. „Zápas měl všechno. Krásně se na to koukalo. Fanoušci vytvořili skvělou atmosféru,“ ocenil. „Nálada byla skvělá. Na tu výhru budeme chtít navázat.“