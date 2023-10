Hromadná bitka i zákaz podání rukou. V Olomouci šly všechny emoce ven

I tak dokázali Hanáci zastavit spanilou jízdu Severočechů. Zatímco Morávka vyhrála po čtyřech porážkách v řadě, ve formě hrající Verva padla po bilanci jedenácti po sobě jdoucích výher, čímž stanovila klubový rekord. Ten extraligový stále drží Pardubice a Třinec, které vyhrály třináctkrát v řadě.

Těžce to svěřenci trenéra Karla Mlejnka nesli. Po zápase se strhla hromadná mela. A když se zdálo, že je jí konec, neodpustil si frustrovaný David Kaše zlobivé gesto k domácím divákům a šarvátky započaly znovu. Olomouckému Rutarovi po háku od Zemana kapala krev z nosu, na druhém konci ledu zase Macuh svalil Abdula. A i proto rozhodčí nakonec oba týmy ani nepřipustili k podání rukou.

Litvínovský brankář Šimon Zajíček zabránil gólu Olomouce.

„To je hokej, to se stane. Všechny emoce ze zápasu se holt po konci vyplavily,“ komentoval potyčku litvínovský útočník Ondřej Jurčík, autor prvního gólu v zápase. „Že nám neumožnili podat ruce, jsem ještě nezažil. Jen při covidu, kdy jsme to měli nařízené,“ smál se zase olomoucký Bambula.

Nedělní zápas třináctého kola extraligy měl vše. Olomouc v něm na domácím ledě nakonec po obratu zvítězila 2:1 a odlepila se z předposledního místa.

Nejproduktivnější Olomoučan v sezoně Rok Macuh nebyl aktivní pouze v závěrečné bitce. Znovu si připsal kanadský bod. Ve 34. minutě najel do útočného pásma, natáhl na sebe dva obránce a pak našel volného Navrátila, jenž mířil přesně pod břevno. A slovinský útočník se mohl zapsat i na listinu střelců, ale při power play byl u vyhozeného kotouče před prázdnou bránou Litvínova dříve hostující Kirk, který vyšťaveného Macuha přebruslil.

„Pro nás to po těch prohrách byl těžký zápas z hlediska sebevědomí. Přijel Litvínov, který je nahoře, takže to bylo hrozně těžké. Ale měli jsme dobrý začátek, což určilo ráz utkání. Dokázali jsme mít tři třetiny konzistentní výkonnost, což se nám teď tolik nedařilo,“ shrnul olomoucký trenér Jan Tomajko.

Olomouc se raduje z gólu do brány Litvínova.

Zápas pro jeho celek rozhodl v 53. minutě svým druhým gólem v sezoně Jan Bambula. Na modré přihrál Sirotovi, ten navezl puk za bránu, odkud mladému útočníkovi bekhendem vrátil kotouč a Bambula mířil přesně pod víko. „Krásně mě našel, byl jsem tam sám. Byl to víceméně Kubův gól,“ chválil Bambula přihrávajícího obránce. „To byl klíčový moment zápasu. Byla to situace čtyři na tři z našeho pohledu a stejně si z toho necháme dát gól,“ lamentoval hostující trenér Karel Mlejnek.

Hned vzápětí se Morávka mohla dostat do trháku, ale po chybě v rozehrávce trefil Lukáš Anděl pouze břevno. „Hráči to dobojovali až do konce. Včera jsme jim opravdu nemohli nic vytknout,“ chválil Tomajko. „Pro diváky navíc i zajímavá koncovka,“ usmál se kouč Mory.

Staronová posila sledovala zápas z tribuny

Jan Tomajko zároveň potvrdil návrat útočníka Karla Pláška, který po sezoně z Mory odjel do Ameriky.

Na předsezonním kempu ve Vancouveru neuspěl, klub jej vyměnil do Pittsburghu, kde zase dostal povolení hledat si nové angažmá. A tak se po nevydařené zkušenosti ze zámoří vrací opět na Hanou, kde loni působil. „Už dnes bude na tréninku,“ kývl Tomajko.

Ještě včera v noci pak Pláška citoval i klubový web Olomouce. „Minulou sezonu jsem si v Olomouci užil a těším se, až se znovu zapojím do zápasu. Utkání proti Litvínovu jsem sledoval na tribuně a musím říct, že podpora fanoušků byla fantastická. I to je jeden z důvodů, proč jsem neváhal s návratem.“

Olomoučanům se tak zajímavě plní soupiska. A ačkoliv je momentálně posila Aron Chmielewski zraněný, s návraty Jana Káni a Karla Pláška se v plecharéně příliš nepočítalo. I proto by se Mora mohla znovu nadechnout k vítězné vlně.

V pátek (18.00) ji čeká zápas na ledě Kladna, které je dvanácté, o pozici za Olomoucí. Oba týmy se už potkaly v prvním kole. Morávka tehdy zvítězila 1:0 po brance Roka Macuha.