Nečekaný hrdina, Moravčík udeřil po roce a půl. Nároďák se nepočítá, žertoval

Z pražské O2 arény zatím sparťané v aktuální sezoně neudělali nedobytnou tvrz. Vykradly ji Kometa, Liberec a v pátek také Karlovy Vary.

Mladá Boleslav vyjela do hlavního města nabuzená vítězstvím z Olomouce, jímž ukončila dlouhou sérii šesti zápasů, ve kterých nebodovala.

Ještě v polovině zápasu proti Spartě skutečně držela naději na slušný výsledek, na přesilovkový zásah Joshe Kestnera dokázala ve druhé třetině zareagovat premiérovou extraligovou trefou čerstvá mladoboleslavská posila Joachim Rohdin.

Sparta na domácím ledě často opakuje podobný obraz hry. Soupeře tlačí, mnohdy ho na několik desítek vteřin zamkne v útočném pásmu. Jenže na góly se natrápí a inkasuje z ojedinělých, zato efektivních brejků protivníků.

Tentokrát si však duel pohlídala. Vedení jí v 31. minutě vrátil Jan Buchtele a na začátku poslední části zasadil klíčovou ránu Michal Moravčík.

„Je o štěstí, že to prostřelíte. Jako třeba dneska, já jsem při střele zavřel oči,“ přiznal zkušený obránce.

Na extraligový gól čekal 62 zápasů, naposledy skóroval loni v play off proti Českým Budějovicím. „Ale já se trefil v nároďáku!“ rychle opáčil.

David Vitouch ze Sparty (vlevo) přijímá gratulaci ke gólu od spoluhráčů. Vpravo brankář Dominik Frodl z Karlových Varů.

„Ale ten se nepočítá. Někde vzadu v hlavě jsem to trochu měl, upřímně zrovna včera jsme se o tom bavili,“ přiznal.

Po dlouhé době tak Moravčíkovi zase svítí jednička v kolonce vstřelených gólů. V minulé sezoně zapsal jen jedenáct asistencí, v probíhající sezoně zatím drží bilanci 1+1.

„To se prostře občas stane, hlavně u beků mohou být tyto prodlevy někdy dlouhé. Je pěkné zase zažít pocit ze vstřeleného gólu, teď aby to jen nebylo dalších 62 zápasů. Doufám, že to bude lepší a jednou za čas mi tam něco spadne,“ přeje si.

A dodal, že to nebyli spoluhráči, kteří by si ho za střeleckou krizi dobírali. „Nikdo nic neříkal, akorát kluci z PR měli jízlivý kecy, ale na to jsme od nich zvyklí,“ rozesmál po zápase přihlížející novináře.

Trenér Sparty Pavel Gross promlouvá ke svým svěřencům v nepovedeném zápase s Karlovými Vary.

Důležitost Moravčíkovy trefy vyzdvihl také trenér domácích Pavel Gross: „Nebyl to úplně super super výkon. Podle mě rozhodl gól na 3:1, který nám hodně pomohl.“

Sparta mírně stáhla náskok dua Pardubice - Litvínov, které o víkendu klopýtlo. Stále však na první Dynamo ztrácí sedm bodů.

Po suverénním začátku, kdy Pražané šestkrát za sebou vyhráli, v následujících sedmi duelech jen třikrát slavili vítězství.

Jeden z favoritů na titul by se tak potřeboval nakopnout sérií výher. Po zápase v Českých Budějovicích ho ale čeká náročný dvojboj, kdy hostí Třinec a zamíří do Pardubic.