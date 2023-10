Body a vychytaná nula. Byl jsem kompars, děkoval spoluhráčům Bartošák

Víc, ani těch dvoubodových, zatím nezískali. Nepříjemná bilance.

„Věděli jsme, že dnes už musíme naplno bodovat,“ netajil po zápase Peter Frühauf, jeden z asistentů hlavního hradeckého kouče Tomáše Martince.

Její vylepšení ale bylo z pohledu vítězů hodně jasné. Ne snad, že by soupeř z Vítkovic, který v nové sezoně prožívá podobné martyrium jako Hradec, nebyl nebezpečný.

S akcemi, jež hrozily gólem, ale hodně šetřil. Ostatně poměr střel je více než vypovídající.

Třináct pokusů za celý zápas, které si našly cestu až k hradeckému brankáři Bartošákovi, jsou mizerným výsledkem. Nejvíc se na tom podílela druhá třetina, v ní Vítkovičtí trefili branku soupeře jen dvakrát, zatímco Mountfield zaznamenal 19 pokusů.

I proto nepřekvapilo, že brankář Patrik Bartošák udržel při vítězství i čisté konto, své druhé v této sezoně, jež je jeho první v barvách Mountfieldu.

„Těžkých situací jsem v zápase moc neměl, dneska jsem byl na ledě spíš jako kompars, kluci přede mnou hráli výborně.

Patrik Bartošák

K dobrému výsledku Mountfieldu pomohlo, že se velmi brzy dělovkou prosadil Jergl a chvíli před první pauzou se k němu po pěkné akci připojil Okuliar, zatím jasně nejlepší střelec týmu. Byla to jeho už desátá branka.

„Strašně jsme chtěli dát jako první gól, dodalo nám to klid, ale v závěru z toho mohlo být drama. Možná kdyby soupeř nebyl tak unavený z programu, tak by přišlo,“ připomněl asistent Frühauf náročný program Vítkovic. Extraligu totiž kombinují s Ligou mistrů. „Jsem překvapený, jak jsme je přejeli, asi opravdu byli jejich hráči po náročném cestování unaveni,“ připustil brankář Bartošák.

Toho potěšilo, že se tým dokázal zvednout po nepříjemné páteční porážce v Plzni. „Tam mi to moc nevyšlo, kdybych chytil něco navíc, tak jsme mohli vyhrát, ale nepadalo to tam ani klukům. Dneska jsme si dokázali, že to jde, musíme v tom pokračovat,“ uvedl.

Zápasem s Vítkovicemi Mountfieldu skončila první čtvrtina základní části. „Důležité, že to bylo s vítězstvím, musíme pokračovat v tom, co jsme hráli nyní a už i předtím v Plzni,“ sdělil brankář.

Tři body alespoň trochu napravily rozpačitý dojem, který si z prvních soubojů se všemi týmy extraligy odnesl: „První čtvrtina byla nahoru dolů. Vyhrajeme v Brně, porazíme Liberec, ale pak jsme několik zápasů hlavně doma zbytečně prohráli. Z dnešního vítězství se můžeme odrazit a můžeme udělat nějakou šňůru výher.“