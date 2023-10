Souboj dominátorů: Litvínov už dotáhl Pardubice, Radil a Kaše vládnou bodování

„Já to moc nevnímám. Samozřejmě, že je to pozitivní, ale na body maká celý tým, celá lajna. Hlavní je, aby nám to šlapalo dál,“ přál si Kaše po domácí výhře 6:3 nad Vítkovicemi, ke které přispěl dvěma zásahy.

V extralize má už 17 bodů za 6 gólů a 11 asistencí. Pardubický Radil nasbíral rovněž 17 bodů, ovšem za 10 branek a 7 asistencí.

V páteční bitvě to byly právě Kašeho dvě slepené trefy, které vítkovického soupeře položily. Útočník Vervy nejprve v 32. minutě zvýšil na 4:2 a o 66 sekund později zařídil rozhodující tříbrankový náskok. „Pro soupeře to bylo nepříjemné. Byl to zlomový moment utkání,“ souhlasil Kaše.

Za ještě důležitější považoval gól kapitána Matúše Sukeľa na 3:2, který odstartoval litvínovskou smršť. Z vyrovnaného stavu 2:2 se během 93 vteřin skóre překlopilo na 5:2.

„Dnes to všichni odmakali a pochvalu si zaslouží speciálně čtvrtá pětka, za kterou jde třetí gól. To nás hodně nakoplo,“ vypíchl.

Přestože po Kašeho druhém gólu chybělo do konce utkání ještě 27 minut, na hattrick nemyslel. „Všichni víme, že nejsem moc střelec,“ pousmál se. Chtěl hlavně, aby Verva náskok nepromarnila.

„Snažil jsem se všechny burcovat, abychom zbytečně nebláznili. Hokej je všelijaký, dostanete náhodou dva góly a oni se nakopnou. Myslím, že jsme to zvládli dobře, a i když hattrick nebyl, do poslední minuty jsme to odmakali,“ ocenil Kaše.

Vervu nerozhodil ani brzký úder Vítkovic, hosté šli do vedení hned ve 2. minutě po Lakatošově zásahu, ale Litvínov reagoval už za tři minuty trefou staršího z bratrské dvojice Kašových Ondřeje.

„Dnes nám trošičku ujel začátek, ale naštěstí jsme na to dobře zareagovali. Druhá třetina už patřila nám, hráli jsme poctivě a myslím si, že dnes jsme zaslouženě vyhráli za tři body,“ byl spokojený Kaše mladší.

Klubový rekord Vervy v počtu vítězství v řadě tak narostl už na 11 zápasů, pokud série neskončí ani v neděli v Olomouci, porazí Verva všechny extraligové soupeře. Tedy až na jediného, kterým je pardubický lídr. Kdo by řekl, že po porážce 1:5 na jeho ledě v úvodním kole začne tak mimořádná jízda.

A v pátek na Hlinkově stadionu by mohl Litvínov zúčtovat i se svým dosud jediným přemožitelem, bitva Vervy s Pardubicemi bude prvním vrcholem letošní extraligy.

„Teď nás ale čeká těžká Olomouc, musíme se na to připravit a nic nepodcenit. Co bude příští týden, to je zatím moc dopředu,“ nechce předbíhat David Kaše.