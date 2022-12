ONLINE: Vítkovice hostí Kometu. Olomouc čeká Třinec, na Spartu míří Hradec

Gólově nejproduktivnější celek získal v domácím prostředí 31 z 33 bodů, a tak na svém ledě po 60 minutách ještě neprohrál. Vůbec naposledy vyšli Ostravané naprázdno 18. října proti Kometě, kterou nyní hostí. V plné sestavě – i s hvězdným kanonýrem Peterem Muellerem, jenž v Brně čtyři sezony působil – se pokusí rozšířit bodovou šňůru na třináct zápasů.

„Kometa je ale trošku nevyzpytatelný soupeř,“ upozorňuje kouč Ridery Miloš Holaň. „Měla trochu kolísavé výsledky, nicméně dokázala udělat také dobrý dojem v Pardubicích, přestože tři body v závěru ztratila. Musíme se připravit na kvalitní boj,“ dodal.

Šestí Jihomoravané díky vítězství v urputné bitvě s Olomoucí (1:0 po prodloužení) zastavili sérii čtyř proher za sebou. „Hráči utkání tvrdě odpracovali a odbojovali. V některých fázích nám vázla souhra, ale teď jdou zápasy rychle po sobě a musíme pracovat, abychom se dostali do herní pohody,“ líčil brněnský asistent Jiří Horáček.

To Hanáci bojují s Třincem. Oceláři z posledních čtyř utkání urvali jen dva body, navíc vstřelili pouhé čtyři branky, kdežto Mora hraje o pátý domácí triumf za tři body v řadě. Utkání v Brně bez vstřelené branky ji zřejmě nepoznamená: „Je třeba říct, že jsme odehráli dobrý zápas a pokračovali v kvalitních výkonech z minulých duelů,“ zdůrazňoval trenér Jan Tomajko.

O páté vítězství za sebou celkově hraje Sparta, která je pod novými trenéry stoprocentní: „Pochopitelně je u kluků vidět sebevědomí, ale nevyhráváme o parník. Náročné to bude s každým a my musíme ke všem tréninkům i zápasům přistupovat s obrovskou pokorou. Je to i o trpělivosti, obětování ega a podřízení se týmu,“ sdělil gólman Jakub Kovář.

V podstatně horší situaci se momentálně nachází Hradec, jenž sice prošel do čtvrtfinále Ligy mistrů, jenže v české nejvyšší soutěži tápe. Východočeši čekají na gól takřka 135 minut a čtyřikrát za sebou prohráli s celkovým skóre 2:15 a nulovým bodovým ziskem. „Naše bilance je tristní,“ uznal asistent Petr Svoboda.

Na Kladně se střetávají poslední dva týmy tabulky. Hůře postavení Rytíři hrají s Českými Budějovicemi: „Bude to jedno z nejdůležitějších utkání v sezoně,“ domnívá se útočník Motoru Jakub Strnad, kterého vychovali Středočeši.

Vedle Olomouce na sebe tabulkoví sousedé narazí také na západě Čech, kde Karlovy Vary přivítají Liberec. Oba týmy dělí jeden bod ve prospěch domácích, oba uspěly v jediném z předešlých tří klání

Pátá Plzeň si 25. kolo předehrávala ve čtvrtek proti Mladé Boleslavi a zvítězila 1:0. Lídr z Pardubic si jej zase dohraje příští úterý proti Litvínovu.