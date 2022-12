Poprvé dvakrát bez gólu. Bída, povzdechl si hradecký útočník Lev

Za zmíněných deset let se to Mountfieldu přihodilo jen jednou, a to před třemi lety až ve čtvrtfinále s Libercem. V základní části to tedy po porážce v Olomouci byla „premiéra“ (0:5).

„Je to bída. Dva zápasy po sobě nedáme gól. Předtím jsme dali pouze jeden. Víme o tom, že to je náš kámen úrazu,“ uvedl Jakub Lev, nejproduktivnější hráč týmu v sezoně, v níž ho nedostatečná produktivita sráží tabulkou dolů. Pod Hradcem jsou v tuto chvíli už jen České Budějovice, Litvínov a Kladno.

Jak se z toho dostat?

Potřebujeme nějaké třeba špinavé góly, k tomu ale musíme být před brankou soupeře. Kdybychom tam byli, dávat je budeme. Musíme si to vyžrat až do dna a zlomit to nějakým ošklivým gólem, protože hezké teď rozhodně dávat nebudeme.

V Lize mistrů vám to jde, branky padají, zápasy končí divokými výsledky. V čem je to v domácí soutěži jiné?

Evropské týmy hrají trošku jiný hokej, navíc nás neznají. Když proti sobě hrajete deset let všichni dokola, tak to má každý nakoukaný.

Jakub Lev bojuje okolo branky Mladé Boleslavi.

Přitom téměř v každém zápase soupeře přestřílíte, proč z toho nejsou góly?

Je to složité, na každém to leží, ale je to sport a v něm to tak někdy prostě je. Jedeme v zápase třeba dvakrát sami na branku, v obou případech nám puk uteče a my ani nezakončíme.

Pro vás je to hlavně po minulé sezoně, v níž jste základní část vyhráli, nezvyklá situace.

Loni nám možná uškodilo, že jsme neprošli žádnou krizí a projeli jsme základní částí jako nůž máslem. Letos v krizi jsme, a tak nezbývá, než se odrazit a jít postupně nahoru.

Skončíme zase u toho, že gól je potřeba dát jakkoliv?

Přesně tak. Trefit se jakkoliv, třeba aby se puk do branky odrazil od kalhot, od holení. To by jistě všem nalilo energii do žil. Stále věřím, že prvním gólem se to hodně zlepší a že přijde i potřebný klid.

V Hradci jste už několik sezon, je to krize za tu dobu největší?

Hned první sezona tady nebyla vůbec růžová, byla hodně podobná. V Lize mistrů jsme sice došli až do finále, ale v extralize to moc nešlo, přijde mi to jako přes kopírák.