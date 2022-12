Hradecký obránce Rosnadič: Sparta? Možná ideální soupeř, abychom to otočili

Nic proti této víře, jenomže tým v současnosti s nejmenší produktivitou a tím i v nejslabší aktuální formě narazí na soupeře, kteří na tom jsou v současnosti úplně opačně.

Dnes na pražskou Spartu, která od příchodu nového kouče Hořavy jen vítězí, v neděli na lídra z Pardubic, jenž zbytek extraligového pole jasně válcuje.

„Musíme začít malými věcmi a jsem přesvědčený, že se to otočí,“ říká rozhodně hradecký bek při dotazu, zda právě dnes a v neděli přijde čas na změnu k lepšímu.

Pesimističtější část fanoušků podobný názor asi nepřijme, ale podle hradeckého obránce by to právě dnes na ledě Sparty vůbec nemusel být předem prohraný souboj.

Možná právě proto, že se jí začalo po strastiplném začátku sezony a výměně trenérů opravdu dařit: před příchodem Hořavy a následném Švéda Walssona šest porážek v řadě, po něm čtyři výhry. „Mají vysoké cíle, ale pro nás je to možná ideální soupeř, abychom naši situaci otočili,“ uvedl Rosandič.

Podle něj by Hradci k tomu mohlo pomoci i to, že zatímco střelecká produktivita týmu je mizerná, hra zdaleka tak špatná není. Svědčí o tom hodně přes 100 střel na branku soupeřů v posledních třech zápasech a z nich řada v dobrých pozicích. Ale také pouhý jeden gól, jejž z nich Mountfield vytěžil,

„Vždycky je lepší předvádět dobrou hru a i když při ní nedáváš góly, věřit, že se to otočí, než když ti nejde ani ta hra,“ uvažuje hradecký bek.

Hradečtí ale musí počítat s tím, že jim ve střílení gólů nebude i nadále pomáhat jejich kapitán Radek Smoleňák. Právě on je tím hráčem, který svým pohybem před soupeřovou brankou výrazně pomáhá k hradeckým gólům.

Smoleňák je zraněný, jeho nohu zdobí sádra a vypadá to, že se do vánočních svátků do zápasů už nevrátí. V pátek v Olomouci se k němu přidal Radek Pilař, dlouhodobě jsou mimo hru také útočník Jordann Perret a obránce Michael Gaspar.