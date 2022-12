ONLINE: Úvodní čtvrtfinále Ligy mistrů. Hradec Králové hostí Zug s Kovářem

Postupujícího určí pohárové pravidlo, první zápas tak může - stejně jako před třemi lety - skončit nerozhodně. Odveta je na programu v úterý 13. prosince v Zugu.

Aby Hradečtí vyvrátili rčení o tom, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, museli by stejně jako před třemi lety postoupit. Ani tehdy nebyli favority, v prvním zápase na svém ledě remizovali 1:1, ale po týdnu si do Švýcarska dojeli pro postupovou výhru 4:0.

ONLINE: Hradec Králové - Zug Utkání sledujeme od 17.30 v podrobné online reportáži

„Už jsme v nejlepší osmičce Evropy a věřím v naše šance,“ říká hradecký obránce Graeme McCormack.

Opět se bude pozornost Mountfieldu upínat především k reprezentačnímu centrovi Janu Kovářovi. „Je to jejich elitní útočník, táhne produktivitu týmu a je to jejich nejlepší střelec. Na něj se určitě zaměříme,“ uvedl Petr Svoboda, jeden z asistentů kouče Tomáše Martince.

Hradec jde do utkání povzbuzený nedělní extraligovou výhrou v derby s Pardubicemi. „Povzbudila nás, ale teď je důležité ji zopakovat,“ podotýká Svoboda.