Jágr se vrací na led, zatím jen exhibičně. Jeho Kladno chystá oslavu hokeje

„Půjde o návrat Jaromíra Jágra v roli hráče,“ láká fanoušky na klubovém webu Lukáš Jůdl, tiskový mluvčí Rytířů. Největším tahákem podle něj bude první útok Rytířů ve složení Jiří Tlustý, Tomáš Plekanec, Jaromír Jágr. Tedy formace z výlukové sezony 2012/13.

Padesátník Jágr, vítěz olympiády, mistrovství světa i Stanleyova poháru, odehrál poslední soutěžní zápas za Kladno v minulé sezoně. A to 25. dubna v úspěšné baráži proti Jihlavě. V aktuálním ročníku zatím jen v civilu stojí na střídačce. Přes léto ho vytěžovaly povinnosti majitele klubu, takže se nemohl chystat s týmem. „Je důležitější, aby Rytíři fungovali, než že já dám jeden dva góly,“ uvedl nedávno.

Do tréninků už se zapojuje, kariéru nekončí. „Je to pro mě náročnější, než jsem si představil. Jen přežít trénink je pro mě šílený,“ zašklebil se hokejový idol zkraje října do televizních kamer. „Šest měsíců jsem nebruslil, nic jsem nedělal, mám nadváhu, jsem starej. Naskočit do rozjetého vlaku je nejobtížnější.“

V exhibici se představí bývalí hráči z NHL, mistři světa i ligoví šampioni. Tým legend se navlékne do speciálních zlatých dresů s paní Poldi na prsou, nastoupí za něj i trenér A-mužstva Otakar Vejvoda mladší. Půjde nejen o oslavu kladenského hokeje, ale také nedávných sedmdesátin nejlepšího střelce klubové historie Milana Nového. Stane se koučem Poldi. „Body ale v každém případě zůstanou na Kladně. Hrají totiž jen Kladeňáci a není důležité, kdo nakonec vyhraje. Hlavní je, aby se všichni bavili a viděli kladenské ikony zase pohromadě,“ těší se kanonýr Nový.

Zápas na ČEZ stadionu vypukne v neděli 18. prosince v 17.15 hodin. Vstupenky půjdou do předprodeje příští týden, kdy klub odtajní i soupisky.